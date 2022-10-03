Oğlunun maçında saha komiserliği yaptı

Derince Stadı’nda emsali zor görülen bir olay yaşandı. İlimizde 8 yıldır saha komiserliği görevini başarı ile yapan İsmail Baki, Belediye Derincespor – Amasyaspor 3. Lig 1. Grup maçında görevlendirildi. İsmail Baki açısından bu maçın farklı bir anlamı vardı. Baki’nin futbolcu oğlu Yahya Kemal Baki, Amasyaspor’da forma giyiyordu.

DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşma öncesi Saha Komiseri İsmail Baki’nin yanına gelen oğlu Yahya Kemal Baki, babasının elini öperken objektiflerimize bu tarihi fotoğrafı verdi. Son derece duygusal anların yaşandığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkan Yahya Kemal, Derinceli taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı.