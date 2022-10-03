Oğlunun maçında saha komiserliği yaptı

Derince Stadı’nda emsali zor görülen bir olay yaşandı. İlimizde 8 yıldır saha komiserliği görevini başarı ile yapan İsmail Baki, Belediye Derincespor – Amasyaspor 3. Lig 1. Grup maçında görevlendirildi. İsmail Baki açısından bu maçın farklı bir anlamı vardı. Baki’nin futbolcu oğlu Yahya Kemal Baki, Amasyaspor’da forma giyiyordu.
DUYGUSAL ANLAR
Karşılaşma öncesi Saha Komiseri İsmail Baki’nin yanına gelen oğlu Yahya Kemal Baki, babasının elini öperken objektiflerimize bu tarihi fotoğrafı verdi. Son derece duygusal anların yaşandığı mücadelenin ikinci yarısında oyundan çıkan Yahya Kemal, Derinceli taraftarlar tarafından da ayakta alkışlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.