03 Eki 2022 - 09:24- Spor G: 03 Eki 2022 - 09:26

En çok biz attık!
En çok biz attık! mask

Kocaelispor son iki maçta toplam 6 kez fileleri havalandırdı ve 3 beraberliğin ardından gelen iki galibiyetle zirveye göz dikti. Balıkesirspor maçında iyi mücadelesini 2 golle süsleyen Tayfun Aydoğan, Kocaelispor forması ile gol sayısını 3’e çıkardı. Beykan, kendi yarattığı penaltıyı ağlara gönderdi ve bu futbolcu da 3 gole ulaştı. Ligde 13 golü bulunan Kocaelispor’da Samed Ali ve Okan Eken 2’şer, Cem, Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay da 1’er gole imza attı.

3 TAKIMA 3’ER GOL

2. Lig Kırmızı ve Beyaz gruplarında ise en golcü takım Kocaelispor oldu. 7 maçta 4 galibiyet, 3 de beraberlik elde eden yeşil siyahlılar Balıkesir, Uşak ve Sarıyer’e 3’er, Kırklarelispor’a 2, Kırşehir ile Buca’ya da 1’er gol atarken, ligde fileleri havalandıramayan tek maçı Serik Belediye oldu. Kırmızı Grup’ta Zonguldak Kömür 11, İskenderun ve Karacabey 10’ar gol buldu. Beyaz Grup’ta ise Çorum ile Menemen 11’er, Düzcespor ise 10 kez fileleri gördü.

2. LİG’İN EN GOLCÜ TAKIMLARI

1.      KOCAELİSPOR: 13

2.      Zonguldakspor: 11

3.      Çorum FK: 11

4.      Menemen FK: 11

5.      İskenderunspor: 10

6.      Karacabey: 10

7.      Düzcespor: 10

8.      Batman Petrol: 9

9.      Amedspor: 9

10.  Erokspor: 9    

11.  Fethiyespor: 9

12.  Serik Belediye: 9

13.  Etimesgut Belediye: 9

14.  Sarıyer: 9

 

KOCAELİSPOR GOLCÜLER

Tayfun Aydoğan: 3

Beykan Şimşek:3

Okan Eken:2

Samed Ali Kaya:2

Cem Ekinci: 1

Yusuf Cihat Çelik: 1

İlyas Kubilay Yavuz: 1

 

# Kocaelispor, Uşak, takım, Balıkesirspor, Kırşehir, Zonguldak

03 Eki 2022 - 09:24 - Spor

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