Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı toplantısı yapıldı  

Vakfın 11. dönem toplantısı GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın ev sahipliğinde; Kocaeli Milletvekili ve Vakıf Onursal Başkanı Fikri IŞIK, Aselsan YK Bşk.- Genel Md. ve Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT, Kocaeli Sanayi Odası Bşk. ve GTÜ Eğitim ve Araştırma Vakfı YK Bşk. Yrd. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Gebze Ticaret Odası Başkanı ve GTÜ Eğitim ve Araştırma Vakfı YK. Üyesi Nail ÇİLER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü ve GTÜ Vakfı mütevelli üyesi İsmail KOYUNCU, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Işıl KURNAZ, Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ, Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ, TTO Koordinatörü ve Vakıf Mütevelli üyesi- İktisadi İşletme Md. Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL ve bölgemizdeki OSB başkanları, sanayicilerden oluşan vakıf mütevelli heyet üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kayıt ve katılım listesinin imzalanması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çiftel Elk. YK. Bşk. Yunus Çiftçi, Aselsan Genel Md. Yrd. Prof. Dr. Hakan Karataş ve Doç. Dr. Abdurrahman Akyol ile başkanlık divanı oluşturulmasıyla başlayan toplantıya, Divan adına söz alan Doç. Dr. Abdurrahman Akyol’un vakıf gündemine ilişkin açıklamalarıyla devam edildi. Vakfın faaliyet raporları ve gelecek planları hakkında sunumuyla konuşmasına başlayan Prof. Dr. Haluk Görgün; Vakıf olarak, Rektör Hacı Ali Mantar ve ekibine duyduğu güven ve destek ile üniversitede çeşitli alanlardaki desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti. Bugüne kadar destek verilen projeler, bu projelerin çıktıları ve oluşturulan kaynaklarla sağlanan öğrenci burslarıyla ilgili çalışmalara dair önemli açıklamalar ile devam etti. Konuşmaların ardından, genel kurulunun oluşturulmasına geçildi ve gündem maddeleri görüşülerek onaya sunuldu.

Toplantıda sunum gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, üniversitenin akademik yapısı ve ulusal ve uluslararası başarıları hakkında önemli bilgileri içeren değerlendirmelerde bulundu. Gebze Teknik Üniversitesi'nin yakın bir gelecekte çok daha iyi bir konumda olacağını ifade etti. Özellikle Ar-Ge faaliyetlerine önem vereceklerini belirterek, aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin tercih ettiği üniversite olacaklarını ekledi.

Gündem maddelerinin açıklanmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi'nin akademisyen kadrosu, konumu ve yerleşkenin güzelliği ile çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Işık, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın, üniversite yönetimine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Özellikle sanayicilerin, bugüne kadar Üniversiteye ve Vakfa olan desteğinin önemini vurgulayan Fikri Işık, Vakfın vergi muafiyetine sahip olabilmesi konusunda eksiklerin tamamlanması için, tüm vakıf mütevelli üyelerine çalışmaların hızlandırılması ve sürecin yılsonuna kadar tamamlanması çağrısında bulundu. Makine İhtisas OSB YK Başkanı Sedat Silahtaroğlu, bu amaçla Vakıf adına yapılacak girişimlerin ve desteklerin hızlıca uygulamaya geçirilmesi için atılacak adımları belirtti. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’in; ilk desteği başta kendilerinin sağlayacağını belirtmesinin ardından, OSB başkanlarının ve sanayici tüm mütevelli üyelerinin aynı yönde olumlu görüşleri ile karara bağlandı. Toplantının önemli çıktıları, vakfa kaynak oluşturma, kamu yararına vakıf statüsü için planlamalar ve ilerleyen dönemlerde üniversiteye, öğrencilere, çeşitli projelere desteğin aratarak devam etmesi imkânlarının oluşturulması yönünde alınan kararlar oldu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ın, tüm heyet üyelerinin kabul oyuyla mütevelli heyeti üyesi olarak seçildiği Vakfın 11. Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı; gündemdeki diğer maddelerin oylanarak karara bağlanması, öneriler kısmının ardından dilek ve temenniler sonrasında genel kurul tutanaklarının imzalanması ile kapanış gerçekleştirildi.