Ümit Özdağ, Akşener'i yedek listeye yazdı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yakın akrabası Hasan Basri Akşener, Ümit Özdağ’ın kurduğu Zafer Partisi’ne katılmıştı. Hasan Basri Akşener, Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi olarak listede yerini almıştı. Ancak dün gerçekleştirilen birinci olağanüstü kongresinde Zafer Partisi’nin kurucularından GİK Üyesi Hasan Basri Akşener, dün yapılan büyük kurultayda disiplin kurulu yedek listesinin ikinci sırasında yer aldı.