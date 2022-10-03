Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf verdi

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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleşen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın açılış törenine katıldı. Tören hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleşen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldık. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.