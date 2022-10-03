03 Eki 2022 - 09:58- Gündem G: 03 Eki 2022 - 10:00

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Müfettiş Yardımcısı alacak mask

Diyanet İşleri Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda münhal bulunan kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen 7 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS Programı üzerinden (https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav) yapılacak. Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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03 Eki 2022 - 09:58 - Gündem

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