Gaziosmanpaşa'da bina ve arsasına ait 10/188 hisse icradan satılık

İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Küçükköy Mah, Paşaçayırı Mevkii, 8531 parsel sayılı 188,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazda borçlunun 10/188 hissesi. Taşınmazın bulunduğu bina bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı binadır. Bina 1151.sokaktan zemin kattan girişli olup bodrum katında bağımsız girişli dükkan bulunmaktadır. Binanın camlı demir dış kapısına mermer merdiven basamakları ile ulaşılarak, giriş holü zeminive merdiven basamakları mermer, merdiven korkulukları demir doğrama, merdiven kovası duvarı sıva üzeri boyalı, dış cephesi boyalı ve pencereler pvc olup doğalgazlı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Binanın her katında çift daire olup toplam 10 daire bulunmaktadır. Taşınmaz içindeki bağımsız bölümler incelenememiş tespitlerimiz dışardan yapılmıştır. Dairelerin tümünde ikamet edildiği görülmüştür. Değerlemeye konu taşınmazın keşif günü içerisine girilememiş tespitlerimiz dışarıdan yapılmıştır. Keşif günü borçlunun tasarrufunda daire bulunup bulunmadığı tespit edilememiştir. Belediyeden gelen cevabi yazı incelendiğinde bina için 12.08.1997 yılında 1442 nolu ruhsat düzenlendiği ve düzenlenen ruhsatta

yapının toplam 6 katlı 10 daireden ibaret inşaatın 3A yapı sınıfında, toplam inşaat m2nin 866 m2 olduğu bildirilmiştir.Söz konusu bina için ruhsat düzenlenmiş ancak iskan ruhsatı alınmadığı binanın yasal hale getirilmediği tapuda kat irtifakı veya kat mülkiyetine çevrilmediği anlaşılmıştır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...