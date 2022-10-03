03 Eki 2022 - 10:14- Gündem G: 03 Eki 2022 - 10:17

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre eylülde tüketici fiyatları aylık yüzde 3,08, yıllık yüzde 83,45 arttı. ENAG'a göre ise artış aylık yüzde 5,30, yıllık yüzde 186,27 oldu.
Enflasyon rakamları açıklandı mask

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Yıllık yüzde 83,45’lik enflasyon, Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla eylülde bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 74,63

Eylülde endekste kapsanan 144 temel başlıktan 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,92 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLER DAHA YÜKSEK BEKLİYORDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’da eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,06, yıllık enflasyonu yüzde 107,42 olarak açıklamıştı.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu yüzde 1,46, yıllık enflasyonu yüzde 80,21olarak açıklamıştı.

Reuters anketinde eylülde aylık enflasyonun yüzde 3,8, yıllık enflasyonun yüzde 84,63 olması bekleniyordu. AA anketinde ise ortalama enflasyon beklentisi aylıkta yüzde 3,53, yıllıkta yüzde 84,26 olmuştu.

ENAG’A GÖRE ENFLASYON YÜZDE 186,27

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyatlarının eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,27 arttığını açıkladı.

2022 Eylül ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,42 artmıştı.

# türkiye, KONUT

03 Eki 2022 - 10:14 - Gündem

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