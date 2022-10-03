Gölcükspor 90+8’de golü yedi, 2 puanı Babaeski’de bıraktı “3-3”

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta temsilcilerimiz haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi ile tamamladı. Yuvacıkspor sahasında Uzunköprüspor’u 3-0 mağlup etti, Gölcükspor 90+8’de direkt kornerden yediği golle Babaeski ile 3-3 berabere kalırken, Harbişspor ise sahasında Bursa Doğugücü takımına 3-0 yenildi.

ÖNE GEÇTİK, AMA?

Gölcükspor’un deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Babaeski maçı oldukça dramatik geçti. Furkan Şahin’in golü ile öne geçen kırmızı siyahlılar yakalandı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Oktay Pop takımını 2-1 öne geçirdi ancak Gölcükspor 84’te duran top sonrası kalesinde golü gördü.

OLACAK İŞ DEĞİL!

Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner savunma oyuncusu çıkardı ve ofans oyuncusunu oyuna alarak 3-5-2’ye döndü. 90. dakikada Emrah İnal ile 3-2 öne geçen Gölcükspor tam maçı kazandım derken 90+8’de direkt kornerden yediği gole engel olamadı. Bu golün santrası olmazken Gölcüksporlu futbolcular büyük bir yıkım yaşadı.

BAL 13. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Beylerbeyi 1911

1

1

0

0

7

0

3

2.

Bursa Doğugücü

1

1

0

0

3

0

3

3.

Bursa Zafer

1

1

0

0

3

0

3

4.

YUVACIKSPOR

1

1

0

0

3

0

3

5.

Silivrispor

1

1

0

0

1

0

3

6.

Babaeskispor

1

0

1

0

3

3

1

7.

GÖLCÜKSPOR

1

0

1

0

3

3

1

8.

Bayrampaşa Teknik

1

0

1

0

0

0

1

9.

Haliçspor

1

0

1

0

0

0

1

10.

Görükle İpek

1

0

0

1

0

1

0

11.

KOCAELİ HARB-İŞ

1

0

0

1

0

3

0

12.

Uzunköprüspor

1

0

0

1

0

3

0

13.

Sancaktepe

1

0

0

1

0

7

0

14.

Kavaklıspor (İhraç)

1

0

0

1

0

3

-6



1. HAFTANIN SKORLARI

Harb-İş

0 - 3

Bursa Doğugücü

Babaeskispor

3 - 3

Gölcükspor

Yuvacıkspor

3 - 0

Uzunköprü

Silivrispor

1 - 0

Görükle İpek

Haliçspor

0 - 0

Bayrampaşa

Sancaktepe

0 - 7

Beylerbeyi



Not: Kavaklıspor ligden çekildi ve Bursa Zaferspor hükmen kazandı

2. HAFTANIN PROGRAMI

Gölcükspor

Harb-İş

Görükle İpek

Yuvacıkspor

Uzunköprü

Bursa Zafer

Beylerbeyi

Babaeskispor

Silivrispor

Haliçspor

Bursa Doğugücü

Bayrampaşa



Not: Sancaktepe hükmen galip.