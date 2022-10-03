Gölcükspor 90+8’de golü yedi, 2 puanı Babaeski’de bıraktı “3-3”

Bölgesel Amatör Lig 13. Grup’ta temsilcilerimiz haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi ile tamamladı. Yuvacıkspor sahasında Uzunköprüspor’u 3-0 mağlup etti, Gölcükspor 90+8’de direkt kornerden yediği golle Babaeski ile 3-3 berabere kalırken, Harbişspor ise sahasında Bursa Doğugücü takımına 3-0 yenildi.
ÖNE GEÇTİK, AMA?
Gölcükspor’un deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Babaeski maçı oldukça dramatik geçti. Furkan Şahin’in golü ile öne geçen kırmızı siyahlılar yakalandı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda Oktay Pop takımını 2-1 öne geçirdi ancak Gölcükspor 84’te duran top sonrası kalesinde golü gördü.
OLACAK İŞ DEĞİL!
Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner savunma oyuncusu çıkardı ve ofans oyuncusunu oyuna alarak 3-5-2’ye döndü. 90. dakikada Emrah İnal ile 3-2 öne geçen Gölcükspor tam maçı kazandım derken 90+8’de direkt kornerden yediği gole engel olamadı. Bu golün santrası olmazken Gölcüksporlu futbolcular büyük bir yıkım yaşadı.
BAL 13. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Beylerbeyi 1911
1
1
0
0
7
0
3
2.
Bursa Doğugücü
1
1
0
0
3
0
3
3.
Bursa Zafer
1
1
0
0
3
0
3
4.
YUVACIKSPOR
1
1
0
0
3
0
3
5.
Silivrispor
1
1
0
0
1
0
3
6.
Babaeskispor
1
0
1
0
3
3
1
7.
GÖLCÜKSPOR
1
0
1
0
3
3
1
8.
Bayrampaşa Teknik
1
0
1
0
0
0
1
9.
Haliçspor
1
0
1
0
0
0
1
10.
Görükle İpek
1
0
0
1
0
1
0
11.
KOCAELİ HARB-İŞ
1
0
0
1
0
3
0
12.
Uzunköprüspor
1
0
0
1
0
3
0
13.
Sancaktepe
1
0
0
1
0
7
0
14.
Kavaklıspor (İhraç)
1
0
0
1
0
3
-6
1. HAFTANIN SKORLARI
Harb-İş
0 - 3
Bursa Doğugücü
Babaeskispor
3 - 3
Gölcükspor
Yuvacıkspor
3 - 0
Uzunköprü
Silivrispor
1 - 0
Görükle İpek
Haliçspor
0 - 0
Bayrampaşa
Sancaktepe
0 - 7
Beylerbeyi
Not: Kavaklıspor ligden çekildi ve Bursa Zaferspor hükmen kazandı
2. HAFTANIN PROGRAMI
Gölcükspor
Harb-İş
Görükle İpek
Yuvacıkspor
Uzunköprü
Bursa Zafer
Beylerbeyi
Babaeskispor
Silivrispor
Haliçspor
Bursa Doğugücü
Bayrampaşa
Not: Sancaktepe hükmen galip.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Aslan - ömer faruk uzuner denen zat siyaset sayesinde bir yerlere gelen aslında takım çalıştırma beceresi olmayan bir fırıldak.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.