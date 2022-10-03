İbrahim Bıyıklı saha çalışmalarına devam ediyor

Kocaeli Ticaret Odası seçimlerinde başkanlığa aday olan ve sarı liste ile seçimlere hazırlanan İbrahim Bıyıklı, meyve sebze halini ziyaret etti. İbrahim Bıyıklı’ya hal ziyareti sırasında KOTO 4. Komite Tarım ve Hayvancılık Komitesi adayları İlyas Dişli, Yunus Ersin, İlker Ekmen, Taylan Bingöl, Koray Siyahdemir ve Mahsum Akdoğan eşlik etti.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) başkan adayı İbrahim Bıyıklı yaptığı ziyarette hal esnafının sorunlarını ve isteklerini dinledi. Tüm hal esnafını ziyaret eden İbrahim Bıyıklı, burada esnaf tarafından iyi bir şekilde karşılanırken, esnaflarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. İbrahim Bıyıklı’nın hal ziyareti esnaflarla toplu fotoğraf çekimi ile bitti.