KOTO’da Necmi Bulut’un Mavi Listesi ve gelecek dönem projeleri hazır

KOTO Yönetim Kurulu Başkanı / KOTO Senin Grubu Başkan adayı Necmi Bulut, 8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek olan Oda Organ Seçimleri öncesi meclis ve komite üyeleriyle birlikte tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Lastik- İş Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına komiteler eksiksiz katılarak adeta ‘birlikteyiz- güçlüyüz’ mesajı verdi.

GELECEK DÖNEM PROJELERİ

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmasında, gelecek dönem projelerini açıklayan Başkan Bulut şu ifadelere yer verdi; “KOTO Senin/ KOTO Senin Sesin” diyerek çıktığımız bu yeni yolculukta, bize yeni yol arkadaşları da eşlik edecek, ekibimize güç verecek. KOTO Senin Grubu olarak geçtiğimiz dönem üyemize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, şimdi daha büyük sorumluluk hissediyoruz. Bu sorumluluktan hareketle gelecek dönem projelerimiz;

KOBİ TİCARET BÖLGELERİ

Yaptığımız araştırmalar ve şehrin genel görünümü gösteriyor ki, Kocaeli’nin ticarette mekânsal olarak önemli bir eşik atlaması gerekiyor. Yeni ticaret alanlarının oluşturulması bununla beraber var olanların düzenlenmesi gerekiyor. KOTO olarak aynı iş kolunda faaliyet gösteren üyelerimizin bir araya gelerek, yeni ticaret alanları oluşturmasına öncülük edeceğiz. Üyelerimizden talep toplayacak, ülke ve kent dinamiklerine projeler hazırlayacağız.

KOCAELİ İŞ DÜNYASI DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ

Kocaeli iş dünyasının dijital dönüşümünü sağlamak önceliğimiz. İşletmelerin dijital hayata geçişlerine aracılık edeceğiz.

GES/ ENERJİ PROJELERİ/ ALTERNATİF ENERJİLER

Enerji kaynaklarının sınırlılığı, ulaşımda yaşanan güçlükler iş dünyasını alternatif enerji kaynakları bulmaya zorluyor. KOTO olarak, Güneş Enerji Panelleri başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği yapacak, üyelerimize bu teknolojileri tanıması ve uygulaması noktasında mentorluk edeceğiz.

İŞLETMELERİ YEŞİL MUTABAKATA HAZIRLAYACAĞIZ

Eğitim ve saha programlarıyla üyelerimizin yeşil mutabakata uyum süreçlerine destek sağlayacağız.

ENDÜSTRİYEL ORMAN

Endüstriyel orman alanları oluşturarak bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin ihtiyacı olan hammaddelerin tedarikini sağlayacağız.

Ayrıca ithalat talebi ve doğal orman alanlarının kullanımı azaltılarak, yaşam kaynakları korunacak.

MODEL FABRİKA

Çok büyük emeklerle kurulacak iller listesine dahil ettirdiğimiz ve projesi de onaylanan Model Fabrika’nın fiziki olarak da hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. KOÜ Teknopark AŞ. İçerisinde kurulacak olan MODEL FABRİKA’nın 2022 yılı içinde ilimize kazandırılması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz.

YABANCI ÖĞRENCİLER TİCARET ELÇİSİ OLUYOR

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrencileri, Kocaeli iş dünyasına fahri elçi olarak kazandıracağız. Kocaeli Üniversitesi Kariyer Merkezi ile yaptığımız protokol neticesinde, yabancı öğrenciler hem kendi ülkelerinin yatırım fırsatları hakkında bilgi sunacaklar, hem de Kocaeli ticaret hayatına yeni imkanlar kazandıracaklar.

KOTO WEB KATALOG

Kocaeli iş dünyasının yetkinliklerinin tüm dünyaya tanıtılabilmesi ve gösterilebilmesi amacıyla firmaların tanıtım bilgilerinin yer alacağı koto.org.tr uzantılı web sitesi kurulacak.

KOCAELİ FUARCILIK AŞ.

Ulusal ve uluslararası fuarlarımızı kentimizde düzenleyebilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir ve kentimizin diğer odalarıyla birlikte Kocaeli Fuarcılık AŞ.’yi kurduk. Böylelikle, şehrimizde düzenlenecek fuar organizasyonlarının maddi- manevi tüm kazanımları Kocaelili iş insanlarına katkı sağlayacak. Ayrıca, düzenlenecek olan fuar organizasyonlarında Kocaelili firmalara pozitif ayrımcılıklar uygulayarak, ilimizde fuarcılık kültürünün artmasına katkı sunacağız.

CO-MATCHİNG İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ

5 yıldır geleneksel olarak düzenlediğimiz CO-Matching İkili İş Görüşmeleri etkinliğini daha fazla ülke ve üyeye yayacağız. Pandeminin bitmesiyle birlikte yüz yüze ikili iş görüşmeleri etkinlikleri düzenleyecek, dünya pazarlarını üyelerimizle buluşturacağız.”

İŞTE BAŞKAN BULUT’UN MECLİS VE KOMİTE ADAY LİSTESİ

1. MESLEK KOMİTESİ (BAYINDIRLIK VE MADENCİLİK GRUBU) ADAYLARI

Abdurrahman Çuhadar (ASN Mimarlık Mühendislik )

Veli Başkurt (Nivaş Yapı İnşaat)

Mesut Ekşi (YMTEK Otomotiv Makina İnşaat)

Eyüp Gökmen Filinte (AYEF İnşaat Proje)

Şerif Kızmaz (Şerif Kızmaz)

Çetin Kolaylı (GCO İnşaat)

Mehmet Başyiğit (Bumesan Mühendislik)

2. MESLEK KOMİTESİ ( KONUT İNŞAATI GRUBU) ADAYLARI

Mikail Kayacı (Kayacılar İnşaat)

Hüseyin Avni Aslan (Astek Çelik Konstrüksiyon)

Mert Kavşut (Mert Kavşut)

Akif Kahraman (Bedo Harfiyat)

Lütfi Akbalık (Altek Taahhüt Proje)

Reşat Mamik (Gülfa Kuyumculuk İnş.)

Mustafa Özşentürk (Santürk Yapı)

Yücel Yetkin (Yücel Yetkin)

Cumali Yalçınkaya (Hürsoy İnşaat)

Halil İbrahim Uzunoğlu (Halil İbrahim Uzunoğlu)

Kasım Bahadır (Hasba İnşaat)

3. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAATI TAMAMLAYICI FAALİYETLER VE YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU) ADAYLARI

Halil Ardıç ( Kartepe Yapı Denetim)

Serkan Akyıldız (SGC İnşaat Altyapı Hafriyat)

Hasan Kanca (Kancalar Nakliyat İnşaat)

Mustafa Duysak (Ay Taş İnşaat Nakliye)

Temel Aydın (Günaydın Vinç Hizmetleri)

Mustafa Özkaraaslan (Kuvvet Yapı Denetim)

Erkan Yıldız (Yıldız Hafriyat Enerji Nakliyat Hayvancılık)

4. MESLEK KOMİTESİ (TARIM VE HAYVANCILIK GRUBU) ADAYLARI

Adnan Sancak (Doa Satış ve Pazarlama)

Mustafa Akcan (Adalı Et ve Et Mamulleri)

Tahsin Can Kuşkan (Kuşkan Tarım Ürünleri)

Yasin Tuncay Türkçakal (Türkçakallar Tarım)

İbrahim Yılmaz (Çiğdem Çiçekçilik)

Orkun Yılmam (Efsane Et Ürünleri)

Cem Ağtaş (Ağtaş Yapıcı Sebze Meyve)

Engin Yener (Kips. İnş. Peyzaş)

Eda Öz (Özler Lezzet Pazarı)

Yüksel Yılmaz (Kartepe Anıt Gıda)

Hakan Akbulut (Akbulut Tarım Ürünleri)

Ahmet İpekdal (Mimsunar Kuruyemiş)

Atacan Aksoy (Akpiliç Kocaeli)

Mehmet Ali Akdoğan (Koçlar Tarım Ürünleri)

5. MESLEK KOMİTESİ (MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ VE ORMANCILIK GRUBU) ADAYLARI

Murat Barış (Barış Kereste)

Murat Aydın (Aydınlar Dayanıklı Tüketim Malları)

Metin Sözer (Sözer Orman Ürünleri)

Melik Fırat Taşer (Fuat Taşer Ağaç Sanayii)

Nesip Çomaklı (Çomaklılar Halı Mobilya)

Seyit Orhan Kabasakal (Apel Orman Ürünleri)

Abdullah Bostan (Bostanlar İnşaat Malzemeleri ve Orman Ürünleri)

Yahya Çuhadaroğlu (Çuhadaroğlu Mutfak)

Murat Yavuz (My Ofis Mobilya)

Veysel Özgen (Özgen Ağaç)

Murat Emre İnan (Selenay Mobilya)

Ertuğrul Yavuz (Yavuz Mobilya)

Ali Özkaradeniz (Özkaradeniz Paketleme)

6. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMELERİ VE TESİSAT İŞLERİ GRUBU) ADAYLARI

İbrahim Atalay (Atalay Endüstriyel)

İbrahim İbrahimoğlu (İbrahimoğlu Taah. Pazarlama)

Mehmet Baştürk (İmamoğulları Mahrukat Madencilik)

Mehmet Akgüneş (Ufuk Yapı Malzemeleri)

Salih Türe (Salih Türe)

Mehmet Uzuner (Uzerman Mühendislik)

Gökhan Çakır (İzmit Rulman)

7. MESLEK KOMİTESİ (PLASTİK VE KİMYA GRUBU) ADAYLARI

İbrahim İkiz (Polimar Boya)

Ali Yüksel Balaban (Balaban Isı Cam)

Kerim Bayramoğlu (By Dizayn Endüstriyel Yapı)

Osman Kışhan (Kışhan Yapı)

Yavuz Selim Öztürk (Dupoll Enerji Entegre Atık Yönetimi)

Hüseyin Ayseçkin (İzmit Boyakimya)

Melike Bilir (Devin Boya Kimya)

8. MESLEK KOMİTESİ (MAKİNE GRUBU) ADAYLARI

Yusuf Ziya Uludüz (Sadıkoğlu Makine)

Nurdoğan Canıgeniş (Caner Makine)

Tunç Tuncaboylu (T.T. Makine)

Muharrem Doğan (Uzman Alüminyum)

Zihni Çelik (Hamidiye Makine)

Erdem Küçükateş (Ersan Endüstriyel)

Ahmet Kösemen (Kösemen Makine)

9. MESLEK KOMİTESİ (FIRIN, PASTANE VE MARKETLER GRUBU) ADAYLARI

Abdurrahman Kaya (Günkay Gıda)

Ahmet Kul (Kulzade Gıda)

Fatih Günen (Günen Gıda)

Baki Kurt (Atakanlar Gıda)

Mehmet Buzacı (S.S. Pirelli İşçileri Tüketim Koop. PİMKO)

Nurdoğan Özdemir (Bekiroğlu Şarküteri Gıda)

Hüseyin Keleş (1001 Market Gıda)

10. MESLEK KOMİTESİ (DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ GRUBU) ADAYLARI

Ömer Efe (Efem Ticaret Mağazaları Dayanıklı Tüketim)

Cafer Kozluca (Anıl Ticaret Cam Yatırım ve Pazarlama)

Mevlüt Yıldız (Yıldızlar Züccaciye Dayanıklı Tüketim Malları)

Halil İbrahim Yalnız (İzmit İletişim Enerji Elektrik Mühendislik)

Selim Baştürk (Kardeşler Dayanıklı Tüketim Malları)

Hüseyin Servet Çek (Penta Taşıt Ticaret ve Sanayi)

Abdurrahman Yıldırım (Sevdiz Halı Mobilya)

11. MESLEK KOMİTESİ (SAĞLIK GRUBU) ADAYLARI

Hüseyin Gezer (Anadolu Eczanesi)

Dr. Veysel Besnili (Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri)

Dr. Gökhan Gümüştaş (Jinerad Özel Sağlık Hizmetleri/ VM Medical Park Hastanesi)

Yusuf Albayrak (Arı Medikal/ Doğu Marmara Medikalciler Derneği Başkanı)

Selçuk Bakırlı (Bilmed Tıbbi Malzeme ve Sağlık Hizmetleri)

Dr. Hakan Görgülü (Akademi Hastanesi)

Tahsin Koçyiğit (Koçyiğit Rehabilitasyon / Kocaeli Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkanı)

Yasemin Ellibeş (Erva Kanbak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi)

Pakize Esra Uluce (Yenidoğan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi)

Ulucan Ulusoy (Mülazımoğlu Temizlik Ürünleri Gıda Temizlik)

Mehmet Aksu (Maksu Kimya)

12. MESLEK KOMİTESİ (MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA GRUBU) ADAYLARI

Volkan Yılmaz (Kocaeli Yılmazlar Otomotiv)

Hasan Kaya (Kocaeli Kaya Otomotiv)

Muhammet Ertürk (Ertürk Oto)

Serkan Karakadılar (SERKAR Grup)

Serkan Çataloğlu (Öz Teknik Oto)

Seyfi Özkar (Balans Otomotiv)

Fevzi Bilen (Kardeşler Rot Balans Otomotiv)

Bülent Ayvacık (Ayvacık Otomotiv)

Serkan Gürfidan (Gürfidan Otomotiv)

Yusuf Hazer (Oto 41 Otomotiv)

13. MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT GRUBU) ADAYLARI

Cevat Yıldız (Sitare Petrol)

İsmet Temizel (Temizel Petrol)

Davut Gözübüyük (Esa Petrol)

Zeynep Cici Morgül (Cicioğlu Petrol)

Alparslan Şimşek (Aslan Şimşek Petrol)

Baturhan Üretürk (Kaptanlar Petrol)

Necmi Hıra (Rahmiye Petrol Ürünleri)

14. MESLEK KOMİTESİ (BANKA VE KUYUMCULAR GRUBU) ADAYLARI

Nuri Koç (Koç Gold)

Hakan Yaşar Ulutan (Sefa Kuyumculuk)

Onur Altaş (Altaş Gold Kuyumculuk)

Oral Altın (Altınköşk Kuyumculuk)

Evren Yılmazer (Evren Yılmazer)

Altuğ Bayram (İkizler Kuyumculuk)

15. MESLEK KOMİTESİ (BİLİŞİM VE BÜRO MALZEMELERİ GRUBU) ADAYLARI

Mehmet Akif Şen (Özşen Matbaa)

Emrullah Yolasığmaz (Prodos Bilişim)

Şükrü Burak Peksoy (Kent Kart A.Ş)

Serkan Kasımoğlu (Proser Bilişim)

Gürsel Süt (Gürsel Bilgisayar Ltd. Şti.)

Mustafa Elol (BNA Bilişim Ltd. Şti.)

16. MESLEK KOMİTESİ (KAFE, PİŞMANİYE VE HAZIR YEMEK GRUBU) ADAYLARI

Yaşar Can (Yaşar Can)

Kadir Çetin (Boğaziçi Pişmaniye)

Sami Durmuşoğlu (Lema Yemek Gıda)

Mehmet Yıldırım (Mehmet Yıldırım)

Ahmet Bölükbaşı (Bölükbaşı Gıda)

Şinasi Okuş (Asya Börek Kuruyemiş Unlu Mamuller)

Gökhan Alet (Çınaraltı Künefe Gıda)

17. MESLEK KOMİTESİ (NAKLİYE VE SEYAHAT ACENTELİĞİ GRUBU) ADAYLARI

Hızır Fatih Sarıoğlu (Kocaeli Tur Seyahat Acentesi)

Sedat Köse (Kocaeli Güven Seyahat)

Mehmet Yaşar (MRY Taşımacılık Turizm)

Semra Demir Çavdar (Reba Denizcilik Hizmetleri)

Musa Karabalık (Peytur Nakliyat)

Mesut Göksoy (Körfez Turizm)

İbrahim Yağız (S.S. Kocaeli Derince Mot. Taş. Koop.)

18. MESLEK KOMİTESİ (DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GRUBU) ADAYLARI

Fikret Yıldırım (Kartepe Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti.)

Fatih Özcan (Etki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çevre Özel Eğitim Tic. A.Ş)

Emine Nilay Özkan (ENKON Ticari Danışmanlık ve Destek Hizmetleri)

Osman Sağlık (Sağlıkpark İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık)

Zeynep Çakır /Veri Çevre ve İş Güvenliği Endüstriyel Hizmetler)

Hadiye Akkurt (HNH İnşaat Turizm Gayrimenkul Taahhüt ve Ticaret)

Burcu Korkmazer (Serka Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz)

İlkin Doydum (İdoadr Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık)

Selin Topçu (MBSM Mühendislik Danışmanlık)

Ertan Karakaş (Ertan Karakaş)

Veli Ayçiçek (CPA Danışmanlık Hizmetleri)

Gökhan Demirci (VDM Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik)

Özgün İnaltay (İnaltay Site Yönetim Gayrimenkul İnşaat)

19. MESLEK KOMİTESİ (TELEKOMÜNİKASYON, REKLAM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU) ADAYLARI

İbrahim Şahin (Delta Dijital Fotoğrafçılık)

Ali Suat Birer (Suat kuaför Güzellik Salonu)

Hasan Cemil Altınkaya (Atayurt İletişim)

Onur Ak (Kocaelivpt Endüstriyel Temizlik AŞ)

Yunus Akyürek (Kilitfikir Prodüksiyon Basın Yayın)

Ceylani Yetkin (Yetkinler İletişim)

Yılmaz Ayyıldız (Service Group Tesis Yönetim Hizmetleri)

20. MESLEK KOMİTESİ (KONAKLAMA VE RESTORANLAR GRUBU) ADAYLARI

Yusuf Erenkaya (Sude Dondurma Cafe)

Eray Bodur (Trakya Gıda)

İlhan Akkurt (Galaksi Otelcilik)

Cem Gür (Morgezegen Gıda Turizm)

Şaban Kulaksız (Kentri Gıda Turizm)

Fatih Temiz (Karadeniz Meşhur Kavurmacısı)

Muhammet Ali Çağlar (Babil Bungalow Hotel)

21. MESLEK KOMİTESİ (TEKSTİL VE GİYİM GRUBU) ADAYLARI

İrfan Öge (Ögeler Kooperatif Sanayi Ticaret)

İrfan Taban (Şafak Giyim)

Mustafa Çavuş (Çavuşoğulları Sanayi Ticaret)

Ferhat Akbaş (Akbaşlar Giyim Sanayi Ticaret)

Ebru Töle (Tuval Butik)

Enes Özakgüneş (Sümer Tekstil)

Ali Arısoy (Bayan Nilay)

22. MESLEK KOMİTESİ (SİGORTACILAR GRUBU) ADAYLARI

Necmi Bulut (İz Er Sigorta)

Abdulkadir Kadir Tiryaki (Zekeriya Tiryaki Sigorta)

Cem Serhat Dayanç (KC Sigorta)

Cemal Türengül (Türengül Sigorta)

Esma Bektaş (Es Se Sigorta)

Erman Kozluca (Kozluca Sigorta)

Nihat Güngör (Venüs Sigorta Aracılık Hizmetleri)

Nurgül Moldur (Ayçam Sigorta)

Nusret Özcan (Öznet Sigorta)

Önder Dükmen (Dükmen Sigorta)

Serkan Naz (Öz Naz Sigorta)

23. MESLEK KOMİTESİ (ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GRUBU) ADAYLARI

Yıldırım Yılmaz (Özel İzmit Yıldırım Eğitim ve Öğretim Kurumu)

Handan Kümeli (Altıgen Özel Eğitim Hizmetleri)

Alparslan Naipoğlu (Naipoğlu Özel Anaokulu)

İsmail Aydemir (Sungurbey Eğitim)

Melike Andız (Özel Beşduyu Rehabilitasyon)

Mehmet Eray Camgöz (Dünya Zamanı Özel Eğitim)

24. MESLEK KOMİTESİ (METAL GRUBU) ADAYLARI

Yaşar Teke (Anıt Kontrol Sistemleri)

Serkan Akçay (BBMES Dış Ticaret)

Yücel Celep (Marmara Teknoloji Otomasyon)

Selman Yıldırım (Beta Teknik)

Turhan Keskin (Eksproma Elekt. Kont)

Ediz Demirkol (Demirkol Hurda)

25. MESLEK KOMİTESİ (MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK GRUBU) ADAYLARI

Ümit Kum (UKM Harita Müh.)

Hicran Bozkurt (YAB Mühendislik)

Kübra Öter (Net Bir Mimarlık)

Musa Gürsoy (FGM Mühendislik)

Sedat Kul (Kul Mimarlık)

Cantuğ Akyıldız (Cantuğ Akyıldız İnşaat)

Nazire Başar (Başar Elektroteknik)