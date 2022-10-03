Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde H.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oğlum uyuşturucu kullanmaktan öldü"

"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan H.S.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Pişman olduğunu söyleyen H.S., "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere, 2.5 ve 4 yaşlarında iki kızım var. 4 yaşındaki kızımı okula götüreceğim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.