03 Eki 2022 - 13:55- Asayiş G: 03 Eki 2022 - 13:58

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık: Oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık, "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık: Oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti mask

Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde H.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oğlum uyuşturucu kullanmaktan öldü"

"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan H.S.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Pişman olduğunu söyleyen H.S., "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere, 2.5 ve 4 yaşlarında iki kızım var. 4 yaşındaki kızımı okula götüreceğim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.
# polis

03 Eki 2022 - 13:55 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.021.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Q - BAŞKASININ ÇOCUKLARIN HAYATINI KARARTIN ŞİMDİ AİLEM DAĞILACAK DİYORSUN

ÇOK KOMİKSİN

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Ekim 14:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Zincir marketin deposunda çıkan yangın korkuttu mask
Zincir marketin deposunda çıkan yangın korkuttu
Alkollü iki grup kavga etti mask
Alkollü iki grup kavga etti
Girdiği büfeden zorla çıkarıldı, bıçaklandı! mask
Girdiği büfeden zorla çıkarıldı, bıçaklandı!
Rampa yukarı çıkarken motosikletten düşen şahıs yaralandı mask
Rampa yukarı çıkarken motosikletten düşen şahıs yaralandı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı mask
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
İzolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı mask
İzolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL