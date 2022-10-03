Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde H.S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Oğlum uyuşturucu kullanmaktan öldü"
"Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında dava açılan H.S.'nin, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve avukatı katıldı. Pişman olduğunu söyleyen H.S., "Ben cezaevindeyken oğlum uyuşturucu kullandığı için vefat etti. Ailem dağılmak üzere, 2.5 ve 4 yaşlarında iki kızım var. 4 yaşındaki kızımı okula götüreceğim. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Q - BAŞKASININ ÇOCUKLARIN HAYATINI KARARTIN ŞİMDİ AİLEM DAĞILACAK DİYORSUN
ÇOK KOMİKSİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.