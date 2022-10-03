Bu maçta ne ararsanız vardı!

Bölgesel Amatör Lig 14. Grup ilk haftasında Değirmenderespor Gebzespor ile Değirmendere Stadı’nda karşılaştı. İki takımın da net pozisyonlar üretmekte zorlandığı bir mücadeleyi Gebzespor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Mücadelede skorun önüne ise olaylar geçti. İşte Mert Cengiz’in maç ile ilgili haberi ve tespitleri…

İLK YARIDA GOL OLMADI

İlk yarısında golün olmadığı maçın 61. dakikasında Gebzespor serbest vuruş kazandı. Kerim’in bıraktığı topa yaklaşık 30 metreden sert vuran Ali Şentürk topu ağlara gönderdi. “0-1” Bu golden sonra hamlelerle reaksiyon ortaya koymaya Değirmenderespor gole yaklaştı. 74’te İbrahim Gürel'in çizgiye inip yaptığı ortada, top kaleciyi aştı, altı pas içerisindeki stoper Eray Petekçi topun Gebze ağlarına gitmesine engel oldu.

DEĞİRMENDERE KAÇIRDI, YEDİ

1 dakika sonra ise sağ tarafta kendi kalesine yakın bölgeden taç atışı kullanan Değirmenderespor'da Fatih Adıgüzel ve kaleci Berke arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Boşta kalan topa hareketlenen Ali Şentürk, altı pastan topu kalecinin sağına vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. Kalan sürede Değirmenderespor duran toplarla etkili olmaya çalışsa da, Gebzespor savunmasındaki Alperen ve Fırat ikilisi rakiplerine geçit vermedi.

KAPTAN KERİM FARK YARATTI

88. dakikada Gebze’de Aykut Sevim oyundan çıkmak isterken ağır hareket ettiği gerekçesi ile sarı kart gördü, ardından rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı, Aykut oyunu alanını terk ederken ikinci sarı kartı gördü ve ardından kırmızı karta oyun dışında kaldı. Maçın uzatma anlarında günün başarılı isimlerinden kaptan Kerim Deler müsait bir pozisyon buldu ve yaptığı güzel vuruşla topu ağlara gönderirken golün de santrası yapılmadı.

MAÇTAN DİĞER DETAYLAR

ESKİ KOCAELİSPORLULAR BULUŞTU

Maçın çoğunluğu ortada geçerken, takım savunmalarını ve ekstra bireysel performanslar skor için belirleyici oldu. Maçta eski Kocaelisporlular buluştu. Kocaelispor Eski Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız ve yardımcısı Fikret Özcan bu sezona Gebzespor'da başladı. Aynı zamanda Kocaelispor’un eski futbolcuları Mert Yavuz Gebzespor'un, Fatih Adıgüzel, Onur Kandöken ve Eray Doğan Değirmenderespor'un formasını terletti.

İLGİ YOĞUNDU

Takımın eski kaptanlardan Hamza Mutlu ve sezon başında görev ayrılan U-17 antrenörü Emre Denizli maçı izleyenler arasındaydı. Gün içerisinde yoğun yağmur olsa da maça ilgi fazlaydı. Gerek deplasmana gelen Gebzespor taraftarı, gerek maçı izlemeye gelen seyirciler tribünleri doldurdu.

GEBZESPOR TARAFTARI STADA GİRER GİRMEZ KOCAELİSPOR’A KÜFÜR ETTİ, KÜFÜRLERİ MAÇ BOYU SÜRDÜ

Maçın başlamasından kısa bir zaman sonra özellikle deplasman tribününde olaylar meydana geldi. Stat tellerine zarar veren kimi taraftarlar girmemeleri gereken bölümlere girerken, kimi taraftarlar sahaya girmeye çalıştı. İki takım taraftarları da birbirlerine yabancı madde attı. Bu esnada yaşanan olaylar sonrası maçı durduran hakem yaklaşık 10 dakika sonra tekrar başlama düdüğünü çaldı. Gebzespor taraftarının maç boyunca Kocaelispor ve Gölcükspor’a ettiği küfürler de maçın öne çıkan detaylarındandı.

İLGİNÇ KIRMIZI KART

Maçın bitimine az bir süre kala Gebzespor'un forvet oyuncusu Aykut Sevim değişiklik için hakemin yakın taraftan saha kenarına çıkma uyarısını dikkate almayınca ilk sarı kartını gördü. Devamında hakemin uyarılarına rağmen, kenara gelmekte ağır davranınca aynı dakika içinde ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gördü. Dolayısıyla değişiklik de iptal olmuş oldu. Maçı KASKF Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi partilerin Gölcük temsilcileri de izledi.

Haber ve detaylar – Mert Cengiz