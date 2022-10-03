03 Eki 2022 - 14:39- Siyaset G: 03 Eki 2022 - 14:41

TİP Kocaeli İsmail Göksu’ya emanet

TİP Kocaeli Temsilcisi Uğur Baban, görevi bıraktı. Yerine İzmit Belediyesi Temizlik İşleri eski Müdür Vekili İsmail Göksu getirildi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
TİP Kocaeli İsmail Göksu’ya emanet mask

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Kocaeli İl Temsilciliğine Uğur Baban atanmıştı. İl binasını Genel Başkan Erkan Baş’ın katılımıyla açan Uğur Baban, görevi bıraktı. Görevi bırakan Baban’ın yerine İsmail Göksu getirildi. İsmail Göksu, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen ile yaşadığı tartışma sonrası Temizlik İşleri Müdür Vekilliği görevinden alınmıştı.
# türkiye, İzmit belediyesi, işçi, Muhtar

03 Eki 2022 - 14:39 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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