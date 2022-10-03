DTO’da seçim başladı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nde 2.Dönem Meclis Üyeliği seçimi, şube binasında bu sabah saat 9’da başladı. Toplam 214 üyenin oy kullanma hakkı bulununan seçimde, Başkan Vedat Doğusel tek liste ile yeniden aday oldu. Oy verme işlemi saat 17.00’ye kadar devam edecek. Tek listeli seçim olmasına rağmen, üyelerin kongreye yoğun ilgisi dikkat çekiyor.