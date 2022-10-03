Sel suları götürmüştü, yeniden yapımına başlandı

Kocaeli’de 11 Ağustos tarihinde yaşanan şiddetli yağışın neticesinde Kocaeli’yi Sakarya’ya bağlayan grup yol üzerindeki geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürmüştü. Çöken yol ve köprü kalıpları için ekipler yeniden yapım çalışmasına başladı. İzmit Yenice Mahallesi’nde bulunan yolun yeni asfalt seriminin bir kısmı tamamlandı. Selin götürdüğü köprünün yapımında da hızla ilerleme olduğu görüldü. İzmit Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.