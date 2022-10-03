Her şey çocukların üşümemesi için

Kocaeli’de, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı tarafından çocuklar için anlamlı bir etkinlik başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklar için bot ve mont gibi kışlık gereksinimler toplanacak. Çocukların üşümemesi için yürütülen kampanyaya tüm vatandaşlar destek olabiliyor. Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü de, vatandaşları kampanyaya davet etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde çocuklar üşümesin istiyoruz. Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun bize öğrettiği vefa duygusuyla hareket ederek böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik. Sadece Kocaeli’de değil bütün Türkiye’deki hayırseverlerimize bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Bir çocuğun bile olumsuzluk yaşamamasını, gülümsemesini kaybetmemesini istiyoruz. Bu gaye ve gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.