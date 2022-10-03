Kent genelinde bozuk yollar onarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol bakım timi, Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt ile asfalt serimi ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Bahçecik Düzlük yolunda asfaltlama çalışmalarına başlayan yol bakım timi, deforme olmuş beton yolu kazıyarak yerine asfalt serimine başladı. 4 kilometre uzunluktaki Bahçecik Düzlük yolunda ilk etapta 350 metrelik kısımda 500 ton asfalt serimi yapan ekipler, önümüzdeki günlerde tüm güzergahı asfaltlayarak vatandaşın hizmetine sunacak. Kocaeli’nin kış turizmi denince ilk akla gelen yerlerinden olan Kartepe zirvesine ulaşımın sağlandığı 17 kilometre uzunluktaki ana yolda, ufak çaplı bozulmalar yol bakım timi tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla giderildi. Ekipler ayrıca İzmit Bağdat Caddesinde bozulmuş kaldırım taşlarının onarımını yaptı.