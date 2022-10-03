Kafasını öyle bir yere sıkıştırdı ki...

Olay, Gölcük ilçesinde bulunan Değirmendere Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğin kafasını demir boruya sıkıştırdığını gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Gölcük İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, demir boruyu hayvana zarar vermeden kesti. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan köpek, sağlık kontrolü için veteriner hekime teslim edildi.