03 Eki 2022 - 15:00- Gündem G: 03 Eki 2022 - 15:01

12 ilçede mobil atık getirme merkezleri kuruluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesiyle 12 ilçede 80 noktaya mobil atık getirme merkezi kuracak.
12 ilçede mobil atık getirme merkezleri kuruluyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında, mobil atık getirme merkezlerinin kurulmasına dair ortak hizmet protokolü imzalandı. Protokolde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanması, taşınması, işlenmesi, geri kazanımı, geri dönüşümünü sağlamak maksadıyla 12 ilçede 80 noktaya mobil atık getirme merkezleri kuruluyor. İlk mobil atık getirme merkezi ise Başiskele ilçesinde kuruldu.
# Büyükşehir Belediyesi, çevre

03 Eki 2022 - 15:00 İHA Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.021.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

ELEMAN ARANIYOR

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  Kreatif içerik üretimi konusunda den...

0533 706 13 97 BEYİN İŞ GELİŞTİRME A.Ş.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
12 ilçede mobil atık getirme merkezleri kuruluyor mask
12 ilçede mobil atık getirme merkezleri kuruluyor
Sel suları götürmüştü, yeniden yapımına başlandı mask
Sel suları götürmüştü, yeniden yapımına başlandı
Kent genelinde bozuk yollar onarılıyor mask
Kent genelinde bozuk yollar onarılıyor
Çocuk Ödül Market 7’nci şubesi Akmeşe’de açıldı mask
Çocuk Ödül Market 7’nci şubesi Akmeşe’de açıldı
DTO’da seçim başladı mask
DTO’da seçim başladı
KOTO’da Necmi Bulut’un Mavi Listesi ve gelecek dönem projeleri hazır mask
KOTO’da Necmi Bulut’un Mavi Listesi ve gelecek dönem projeleri hazır
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL