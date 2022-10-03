'Büyüklerimiz başımızın tacıdır'  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları ile birlikte ilçe genelinde bir dizi ziyarette bulundu. Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle gerçekleştirilen ziyaretlerde Fatih Sultan Mahallesi sakinlerinden Gündüz Zamburkan ve Selfinaz Eski'yi hanelerinde ziyaret eden başkanlar, hal hatır sormayı ihmal etmedi. Başkanlar Aygün ve Merdan ayrıca rahatsızlığı nedeniyle evinde istirahat eden Kocaeli Yığılcalılar Derneği Başkanı Nezih Ekrem Keleş'i de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.