03 Eki 2022 - 15:26- Gündem G: 03 Eki 2022 - 15:28

Sendikacı Arabacı, Önal ve yönetimini kutladı

TOÇ BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal ve yönetimini ziyaret ederek tebrik etti

Sendikacı Arabacı, Önal ve yönetimini kutladı mask
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Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonunda yeniden Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı başkanlığı görevine seçilen Ahmet Önal ile yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretleri devam ediyor. Önal ve vakıf yöneticileri, son olarak Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı’yı ağırladı.

ÖNAL MEMNUN KALDI

Vakıf binasında gerçekleşen buluşma sırasında ev sahibi başkan Ahmet Önal, yakından ilgilendiği şube başkanı Arabacı’ya, yapılan vakıf çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunduktan sonra, “Ziyaretiniz ve desteğinizi çok değerli buluyoruz. Bu nezaketinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Konuk Arabacı da Önal ve yönetimine başarılar diledi. Öte yandan buluşma sonunda ise, Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Erzurumlu Muzaffer Taşyürek’in kaleme aldığı “Umudun Yeşerdiği Topraklar” isimli kitabı TOÇ BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı’ya hediye etti.

03 Eki 2022 - 15:26 - Gündem

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