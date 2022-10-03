Sendikacı Arabacı, Önal ve yönetimini kutladı

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonunda yeniden Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı başkanlığı görevine seçilen Ahmet Önal ile yönetim kurulu üyelerine tebrik ziyaretleri devam ediyor. Önal ve vakıf yöneticileri, son olarak Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı’yı ağırladı.
ÖNAL MEMNUN KALDI
Vakıf binasında gerçekleşen buluşma sırasında ev sahibi başkan Ahmet Önal, yakından ilgilendiği şube başkanı Arabacı’ya, yapılan vakıf çalışmaları hakkında detaylı bir bilgilendirmede bulunduktan sonra, “Ziyaretiniz ve desteğinizi çok değerli buluyoruz. Bu nezaketinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi. Konuk Arabacı da Önal ve yönetimine başarılar diledi. Öte yandan buluşma sonunda ise, Vakıf Başkanı Ahmet Önal, Erzurumlu Muzaffer Taşyürek’in kaleme aldığı “Umudun Yeşerdiği Topraklar” isimli kitabı TOÇ BİR-SEN Kocaeli Şube Başkanı Ceyhun Arabacı’ya hediye etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.