Yozgatlılardan Muhtar Düzen’e ziyaret

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, il genelindeki hemşerilerine sahip çıkmaya devam ediyor. Federasyon Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri; Yozgat nüfusuna kayıtlı olan İzmit Şirintepe Mahalle Muhtarı Nilgün Düzen’i muhtarlık binasında ziyaret etti, fikir alışverişinde bulundu. Akalın, Kocaeli’deki Yozgatlıların birleşme adresi konumunda bulunan federasyonun, gurbetteki Yozgatlılara sahip çıkmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Akalın, “Amacımız, Yozgatlı hemşerilerimize sahip çıkmaktır. Nerede bir Yozgatlı varsa orası bizim için önemlidir. Muhtarlık hizmetlerinizde başarılar dilerim” dedi. Kendilerini ziyarete gelen Akalın ve yönetimine teşekkür eden Muhtar Nilgün Düzen ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.