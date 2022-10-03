03 Eki 2022 - 15:28- Gündem G: 03 Eki 2022 - 15:29

Diyanet Gör-Sen’den Gölcük Müftüsü’ne ziyaret  

Diyanet Görevlileri Sendikası (Diyanet Gör-Sen) Genel Başkanı Yusuf Ferşatefendioğlu ve Genel Başkan Vekili Yunus Emre Karadağ, İlçe Müftüsü Emin Yılm...
Diyanet Gör-Sen’den Gölcük Müftüsü’ne ziyaret   mask

Diyanet Görevlileri Sendikası (Diyanet Gör-Sen) Genel Başkanı Yusuf Ferşatefendioğlu ve Genel Başkan Vekili Yunus Emre Karadağ, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, Din Görevlileri Haftası’nı kutladı. Gölcük İlçe Müftülüğü’nden ziyaret hakkında yapılan açıklamada, “Genel Başkan Ferşatefendioğlu ziyaret vesileyle başta Sayın İlçe Müftümüz Emin Yılmaz olmak üzere, ilçemizde görev yapan tüm din görevlilerinin bu özel haftalarını tebrik etti. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Ferşatefendioğlu’na teşekkür ederiz” denildi.

03 Eki 2022 - 15:28 - Gündem

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