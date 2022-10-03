‘Hayriye’ adlı seramik ve çini sergisi bugün Gölcük’te

Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Gölcük Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi Sergi Salonu tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ara verdiği galeri sergilerine Meltem Çömlekçioğlu’nun “HAYRİYE” adlı kişisel seramik ve çini sergisi ile start veriyor. Küratörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Sultan Karaoğlu’nun üstlendiği serginin açılışı bugün (4 Ekim Salı) 18.30’da gerçekleşecek. Aynı zamanda Sanat Galerisi’nin sezon açılışı mahiyetindeki sergi, Çömlekçioğlu’nun kendisini dünyaya getiren ve yeteneklerini kendisine cömertçe aktardığına inandığı annesine ithaf ettiği ilk kişisel sergisidir. Vatandaşlar, sanatçının seramik ve çini eserlerinin yer aldığı sergiyi 1 ay süresince ziyaret edilebilir.