Besicilerin yem isyanı büyüyor

Hayvancılıkla uğraşan üreticiye girdi maliyetlerinden dolayı darbe üstüne darbe geliyor. Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üreticiler hayvanlarını satıyor ya da kesime gönderip sahadan çekiliyor. Bir çuval yem fiyatı 400 lira oldu. Maliyetleri karşılayamayan hayvan üreticileri çareyi ahırını boşaltıp, süt ineklerini kesime göndermekte buldu.