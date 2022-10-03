03 Eki 2022 - 15:35- Ekonomi G: 03 Eki 2022 - 15:37

Besicilerin yem isyanı büyüyor

Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üreticiler hayvanlarını satıp ya da kesime gönderip sahadan çekiliyor. Bir çuval yemin fiyatı 400 lira oldu.

Besicilerin yem isyanı büyüyor mask

Hayvancılıkla uğraşan üreticiye girdi maliyetlerinden dolayı darbe üstüne darbe geliyor. Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle üreticiler hayvanlarını satıyor ya da kesime gönderip sahadan çekiliyor. Bir çuval yem fiyatı 400 lira oldu. Maliyetleri karşılayamayan hayvan üreticileri çareyi ahırını boşaltıp, süt ineklerini kesime göndermekte buldu.

03 Eki 2022 - 15:35 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.021.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi mask
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi
Rus ve Alman turistler ilk sırada mask
Rus ve Alman turistler ilk sırada
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor mask
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?     mask
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?    
Besicilerin yem isyanı büyüyor mask
Besicilerin yem isyanı büyüyor
Assan Alüminyum, sürdürülebilir ürün ve yatırımları ile Düsseldorf’ta mask
Assan Alüminyum, sürdürülebilir ürün ve yatırımları ile Düsseldorf’ta
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL