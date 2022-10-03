Rus ve Alman turistler ilk sırada

2022 yılında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 2 milyon 339 bin 536 ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, sonra da 952 bin 246 turistle İngiltere takip etti.
BİRÇOK ÜLKEDEN TURİST
Dokuz aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu. 11 milyon 27 bin 94 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da milletlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 22,18, Almanya yüzde 20,82, İngiltere yüzde 9,03, Polonya yüzde 6,35 ve Hollanda yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.