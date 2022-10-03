03 Eki 2022 - 15:36- Ekonomi G: 03 Eki 2022 - 15:37

Rus ve Alman turistler ilk sırada

Turizmin başkenti Antalya’da turizm verilerindeki artış yüzleri güldürmeye devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 11 milyonu aştı.  

Rus ve Alman turistler ilk sırada mask

2022 yılında Antalya’yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından Ruslar birinci, Almanlar ise ikinci sırada yer alıyor. 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında Antalya’ya en çok turist 2 milyon 339 bin 536 ile Rusya’dan geldi. Rusya’yı 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, sonra da 952 bin 246 turistle İngiltere takip etti.

BİRÇOK ÜLKEDEN TURİST

Dokuz aylık periyotta hava yoluyla Antalya’ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çek Cumhuriyeti ve Danimarka oldu. 11 milyon 27 bin 94 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da milletlerin yüzdelik dağılımı ise; Rusya yüzde 22,18, Almanya yüzde 20,82, İngiltere yüzde 9,03, Polonya yüzde 6,35 ve Hollanda yüzde 3,57 olarak gerçekleşti.

03 Eki 2022 - 15:36 - Ekonomi

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