03 Eki 2022 - 15:36- Ekonomi G: 03 Eki 2022 - 15:38

Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor

Yolcu beraberinde getirilen ve kayıtdışı cep telefonlarının sayısında yüzde 50 oranında artış var. Bu yıl yurtiçinde 3 milyon kayıtdışı ve 500 bin de yolcu beraberinde olmak üzere toplam 13.5 milyon telefon satılması bekleniyor.

Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor mask

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu yıl legal cep telefonu satışının 10 milyon adet olacağını belirterek, “Ancak kurlar, vergilerdeki artış ve taksit sınırlaması nedeniyle kayıt dışı çok arttı. Kayıt dışıyla beraber bu rakam 13 milyon adet. 500 bin de yolcu beraberinde getirilen telefon var. Klonlama yöntemi tarihi zirvelerine çıktı. Artık tüketiciler bunu çok normalleştirdi. Yasal olduğunu düşünenler çok” dedi.

03 Eki 2022 - 15:36 - Ekonomi

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