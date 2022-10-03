Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu yıl legal cep telefonu satışının 10 milyon adet olacağını belirterek, “Ancak kurlar, vergilerdeki artış ve taksit sınırlaması nedeniyle kayıt dışı çok arttı. Kayıt dışıyla beraber bu rakam 13 milyon adet. 500 bin de yolcu beraberinde getirilen telefon var. Klonlama yöntemi tarihi zirvelerine çıktı. Artık tüketiciler bunu çok normalleştirdi. Yasal olduğunu düşünenler çok” dedi.
03 Eki 2022 - 15:36- Ekonomi Güncelleme: 03 Eki 2022 - 15:38
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor
Yolcu beraberinde getirilen ve kayıtdışı cep telefonlarının sayısında yüzde 50 oranında artış var. Bu yıl yurtiçinde 3 milyon kayıtdışı ve 500 bin de yolcu beraberinde olmak üzere toplam 13.5 milyon telefon satılması bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.