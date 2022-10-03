Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, bu yıl legal cep telefonu satışının 10 milyon adet olacağını belirterek, “Ancak kurlar, vergilerdeki artış ve taksit sınırlaması nedeniyle kayıt dışı çok arttı. Kayıt dışıyla beraber bu rakam 13 milyon adet. 500 bin de yolcu beraberinde getirilen telefon var. Klonlama yöntemi tarihi zirvelerine çıktı. Artık tüketiciler bunu çok normalleştirdi. Yasal olduğunu düşünenler çok” dedi.