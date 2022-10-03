Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi

Henkel, 2022’nin ilk yarısında grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10.9 milyar euro’ya çıkardığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre bu, yüzde 8.9’luk organik satış büyümesine karşılık geliyor. Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Çok zorlu bir ortamda, ilk altı aydaki satış performansı tüm yıl için önceki beklentileri aşarken, kârımız 2022 mali yılı için grup hedefimize uygun olarak gelişti. Bu gelişme ışığında, Grup düzeyinde organik satış büyümesi için olan tüm yıl hedefimizi yükselttik ve VFÖK marjı ve imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık konusundaki hedefimizi teyit ettik” dedi.