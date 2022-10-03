03 Eki 2022 - 15:37- Ekonomi G: 03 Eki 2022 - 15:38

Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi

Henkel, 2022’nin ilk yarısında grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10.9 milyar euro’ya çıkardığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre bu, yüzde 8.9’luk...
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi mask

Henkel, 2022’nin ilk yarısında grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10.9 milyar euro’ya çıkardığını duyurdu. Şirket açıklamasına göre bu, yüzde 8.9’luk organik satış büyümesine karşılık geliyor. Henkel CEO’su Carsten Knobel, “Çok zorlu bir ortamda, ilk altı aydaki satış performansı tüm yıl için önceki beklentileri aşarken, kârımız 2022 mali yılı için grup hedefimize uygun olarak gelişti. Bu gelişme ışığında, Grup düzeyinde organik satış büyümesi için olan tüm yıl hedefimizi yükselttik ve VFÖK marjı ve imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık konusundaki hedefimizi teyit ettik” dedi.

03 Eki 2022 - 15:37 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.021.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi mask
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi
Rus ve Alman turistler ilk sırada mask
Rus ve Alman turistler ilk sırada
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor mask
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?     mask
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?    
Besicilerin yem isyanı büyüyor mask
Besicilerin yem isyanı büyüyor
Assan Alüminyum, sürdürülebilir ürün ve yatırımları ile Düsseldorf’ta mask
Assan Alüminyum, sürdürülebilir ürün ve yatırımları ile Düsseldorf’ta
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL