03 Eki 2022 - 15:38- Gündem G: 03 Eki 2022 - 15:40

Kocaman, sonbahar cemiyetlerinde

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, davet edildiği bütün cemiyetlere katılarak evlenen çiftleri ve sünnet olan çocukları kutladı. Başkan Kocaman, hediyelerini vermemi de ihmal etmedi

Kocaman, sonbahar cemiyetlerinde mask
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ERVA İLE YUNUS EVET DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Erva Karabalık ile Yunus Emre Efe’nin çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

MAİDE İLE SEFA DÜNYA EVİNDE

Başkan Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Sebahattin Alkız’ın kızı Maide Alkız ile Sefa Kolay çiftinin nikahını kıydı. Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.

YASEMİN İLE EMRE ÇOK MUTLU

Yasemin Kuburlu ile Emre Hancı çiftinin düğün cemiyeti yapıldı. Cemiyete katılan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifti tebrik etti.

YAVUZ İLE MERVE ‘EVET’ DEDİ

Yavuz Dama ile Merve Turhan çifti düğün cemiyeti ile evlendi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.

SANİYE İLE BURAK DÜĞÜN YAPTI

Başkan Mustafa Kocaman, Saniye Baştürk ile Burak Çağlar, çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman, genç çifti tebrik etti.

FURKAN İLE DİLEK EVLENDİ

Furkan Güneş ile Dilek Yılmaz çiftinin nikahını kıyan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifte mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.

SİBEL İLE UĞURCAN ‘EVET’ DEDİ

Başkan Mustafa Kocaman, Sibel Memiş ile Uğurcan Şarlı’nın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.

OĞUZ, ARTIK DELİKANLI OLDU

Başkan Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi sakinlerinden Yusuf Topçu’nun oğlu Oğuz Topçu’nun sünnet cemiyetine katıldı. Topçu ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.

# Kartepe, genç

03 Eki 2022 - 15:38 - Gündem

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