Kocaman, sonbahar cemiyetlerinde

ERVA İLE YUNUS EVET DEDİ
Başkan Mustafa Kocaman, Erva Karabalık ile Yunus Emre Efe’nin çiftinin nikahlarını kıydı. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
MAİDE İLE SEFA DÜNYA EVİNDE
Başkan Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden Sebahattin Alkız’ın kızı Maide Alkız ile Sefa Kolay çiftinin nikahını kıydı. Kocaman, genç çifte mutluluklar diledi.
YASEMİN İLE EMRE ÇOK MUTLU
Yasemin Kuburlu ile Emre Hancı çiftinin düğün cemiyeti yapıldı. Cemiyete katılan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifti tebrik etti.
YAVUZ İLE MERVE ‘EVET’ DEDİ
Yavuz Dama ile Merve Turhan çifti düğün cemiyeti ile evlendi. Genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Mustafa Kocaman hediyesini verdi.
SANİYE İLE BURAK DÜĞÜN YAPTI
Başkan Mustafa Kocaman, Saniye Baştürk ile Burak Çağlar, çiftinin düğün cemiyetine katıldı. Başkan Kocaman, genç çifti tebrik etti.
FURKAN İLE DİLEK EVLENDİ
Furkan Güneş ile Dilek Yılmaz çiftinin nikahını kıyan Başkan Mustafa Kocaman, genç çifte mutluluklar dileyerek hediyesini verdi.
SİBEL İLE UĞURCAN ‘EVET’ DEDİ
Başkan Mustafa Kocaman, Sibel Memiş ile Uğurcan Şarlı’nın düğün cemiyetine katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Kocaman hediyesini verdi.
OĞUZ, ARTIK DELİKANLI OLDU
Başkan Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi sakinlerinden Yusuf Topçu’nun oğlu Oğuz Topçu’nun sünnet cemiyetine katıldı. Topçu ailesini tebrik eden Başkan Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.