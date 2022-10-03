03 Eki 2022 - 15:38- Gündem

Kocaman, sonbahar cemiyetlerinde

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, davet edildiği bütün cemiyetlere katılarak evlenen çiftleri ve sünnet olan çocukları kutladı. Başkan Kocaman, hediyelerini vermemi de ihmal etmedi