03 Eki 2022 - 16:22- Gündem

Nihat Uzun, Bayburt'un yeni Emniyet Müdürü oldu

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur Bilecik Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine de Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun atandı.