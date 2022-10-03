03 Eki 2022 - 16:22- Gündem G: 03 Eki 2022 - 16:25

Nihat Uzun, Bayburt'un yeni Emniyet Müdürü oldu

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur Bilecik Emniyet Müdürü olarak atanırken yerine de Kocaeli Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Uzun atandı.

Nihat Uzun, Bayburt'un yeni Emniyet Müdürü oldu mask

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcılığı görevinde bulunan Nihat Uzun Bayburt'un yeni emniyet müdürü oldu.
Hafta içinde Ayhan Bodur'un uğurlanacağı ve Nihat Uzun'un ise ildeki görevine başlayacağı öğrenildi.
# emniyet

03 Eki 2022 - 16:22 - Gündem

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