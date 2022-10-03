İzmit Belediyesi bisiklet turuyla kalp sağlığına dikkat çekti

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına her hafta düzenli olarak devam ediyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Bisiklet Eğitim Merkezi’nde toplanan bisiklet severler bu hafta 29 Eylül Dünya Kalp Günü için pedallarını çevirerek kalp sağlığına dikkat çekti.
GÜLÜMSE KAFE’DE SOLUKLANDILAR
Kalp sağlığını korumak için düzenli hareket etmenin önemli olduğu bilinciyle hareket eden Spor İşleri Müdürlüğü öncülüğünde bir araya gelen sporcular yaklaşık 1 saatlik keyifli turun ardından Gülümse Kafe’de soluklandılar. Her Pazar düzenli olarak devam eden bisiklet turlarına tüm vatandaşlar katılım sağlayabilir.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.