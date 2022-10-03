Değirmenderespor’u YAKTILAR!

BAL 14. Grup ilk hafta maçında Değirmenderespor, Gebzespor’u konuk etti. Mücadeleyi Gebze ekibi 3-0 kazandı. Bu maçta Gebzespor taraftarına önce yasak getirilmiş ancak siyasilerin baskısı ile yasak kalkmıştı. Ancak maçta beklenen gerilim kendisini gösterdi ve iki takım taraftarı eline ne geçirdiyse birbirine fırlattı, il sıralaması için de çok önemli olan maçın asıl kaybedeni Değirmenderespor oldu.
NE DEDİLERSE OLMADI
Şehrin mülki amirleri, kendilerine yapılan yoğun siyasi baskı sonrası Gebze taraftarının Değirmendere maçına gelmesine onay verdi. Pazar günü 3’te başlayacak maç için taraftarın gelebileceği haberi Değirmendere tarafına cumartesi akşamı 5’te iletildi. Yeşil siyahlı kurmaylar olası taşkınlık ile ilgili endişelerini bildirmelerine rağmen dertlerini kimseye anlatamadı.
İKİSİ DE KOCAELİ TAKIMI! ÖYLE OLMUYOR BU İŞLER…
Nitekim maçın ilk dakikasından itibaren Gebze tarafı gerek Kocaelipor’a, gerek Hodri Meydan’a, gerekse de Gölcükspor’a maç boyunca küfürler yağdırdı. Bu gerilim üzerine tribünlere yabancı maddeler atıldı, karşılık da geldi. Maç öncesi “İkisi de Kocaeli takımı, bir şey olmaz” diyen sözde “Büyükler!” duvara tosladıklarını net bir şekilde gördü. Maç öncesinde yeterli güvenlik yoktu ek emniyet maçın ilerleyen anlarında stada geldi. Değirmenderespor ekibi ise sahasındaki 6 puanlık maçta bir bakıma siyasetin kurbanı oldu!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.