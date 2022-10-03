Olağanüstü seçimli genel kurul 19 Kasım’da!

Kocaelispor yönetimi son yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul tarihini 19 Kasım olarak belirledi. Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde.

KAMUYONUNA DUYURULUR

Kulübümüz yönetim kurulu 3 Ekim 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 19 Kasım 2022 tarihinde icra edilmek üzere olağanüstü seçimli kongre kararı almıştır. Bahsi geçen olağanüstü seçimli kongrenin yeri ve saati hususunda bilahare yasal süre zarfında kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

NEDEN DAHA ÖNCE ALMADIK

Önemle belirtmek isteriz ki, kulübümüz yönetim kurulu bir alt lige düşme üzüntüsün yaşandığı 2021-2022 sezonu sonunda her ne kadar sportif bir başarısızlığın vuku bulmasına rağmen halihazırda sağlanmış olan idari ve mali disiplinin bozulmaması, ilaveten tanzim edilemez maddi ve manevi tahribatların yaşanmaması adına 2021-2022 sezonu sonunda seçimli kongre kararı almamış olup işbu bilgilendirme yazısının tanzim edilmesi itibariyle kulüp yönetim kurulu nezdinde 19 Kasım 2022 tarihinin olağanüstü seçimli kongre için en isabetli tarih olduğu düşüncesi hasıl olmuştur.

TÜM KRİTERLERİ YERİNE GETİRDİK

Tekraren belirtmek isteriz ki, bir alt lige düşme üzüntüsünün tecrübe edildiği süre zarfında, kulübümüzde sağlanan idari ve mali disiplinin devamı adına çalışmalar yapılmaya devam edilmiş, 2022 / 2023 futbol sezonu öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu nezdinde altyapı, mali, hukuki, idari-personel ve sportif kriterler yerine getirilerek ulusal lisans alınması, ilavetenişbu bilgilendirme metninin tanzim edildiği tarih itibariyle kulübümüze karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde CAS 2021 / O / 8922 referans kodu ile devam eden davacı Fransergio Ferreira Bastos tarafından ikame edilen dava haricinde futbol ailesi mensubu her ne nam ve surette olursa olsun kişi / kurum tarafından herhangi bir hukuki uyuşmazlığın olmaması kulübümüz yönetim kurulunun sağlamış olduğu idari ve mali disiplinin her türlü tereddütten uzak bir şekilde en somut tezahürüdür.

TESİS VE İDARİ BİNA İÇİN ADIMLAR ATILDI

Kulübümüzün halihazırda tesisleşme anlamında çabaları durmaksızın devam etmekte olup son olarak kulübümüz taraftarlarının ve kulübümüze gönül veren tüm vatandaşların kullanabileceği sosyal tesis ve kulüp idari binası yapılması hususunda adımlar atılmış olup bu konuya istinaden bilgilendirme bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır.

CİDDİ ÖZ KAYNAK YARATILDI

Yukarıda arz edilenlerden daha da önemlisi kulübümüz yönetim kurulu 2022 / 2023 futbol sezonu öncesi ciddi çalışmalar yaparak çok değerli futbolculardan kurulu değerli bir futbol takımı oluşturmuş olup ilaveten kulübümüz profesyonel futbol takımında oynayan futbolcuların güncel piyasa değerleri nazara alındığında ciddi bir öz kaynak yaratmıştır.

TAKIMIMIZA GÜVENİMİZ TAMDIR

Kulübümüz yönetim kurulu tarafından kurulan futbol takımının 2022 / 2023 futbol sezonu sonunda şampiyon olmak suretiyle bir üst lige yükseleceği hususunda en ufak bir tereddüdümüz dahi bulunmamaktadır. Bu itibarla kulübümüz profesyonel futbol takımına kayıtsız şartsız güvenimizin olduğunu bir kez daha belirtmek istemekteyiz.

DESTEK ZAMANI

Derneklerde devamlılığın esas olduğu şiarından yola çıkarak olağanüstü seçimli kongre tarihi olan 19 Kasım 2022 tarihine kadar kulübümüz yönetim kurulu nezdinde tahsis edilen idari ve mali disiplinin devam etmesi adına gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceğini tüm maddi vecibelerin yerine getirileceğini ve bu konuda tüm camiamızın müsterih olmasını kıymetli taraftarlarımızın dikkatine arz ederiz. Son olarak, değerli camiamızdan istirhamımız, olağanüstü seçimli kongre tarihine kadar her türlü olumsuzluğun bir kenara bırakılarak Şampiyonluk yolunda kulübümüz profesyonel futbol takımına yönelik desteğin artarak hiç durmadan devam etmesidir.