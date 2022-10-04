İzmit Yenice-Sakarya yoluna asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit köy yollarında yapılan üstyapı çalışmaları ile yollarda konfor ve güvenlik sağlanırken ulaşım kolay hale geliyor. İzmit Yenice- Sakarya bağlantı yolu haftanın ilk iş gününde asfaltlanmaya başlandı.

3 KİLOMETRE UZUNLUKTA

Kocaeli-Sakarya il sınırında bulunan İzmit'e bağlı Yenice Köyünde araç trafiğine tehlike oluşturan mevcut menfez kaldırılarak yeni menfezin yapım çalışmaları sürüyor. 3 kilometre uzunluktaki yol, asfaltlama öncesi terasman kazı çalışmalarıyla asfalta hazır hale getirildi. Araç trafiğinin yoğun olduğu Kocaeli ile Sakarya’yı birbirine bağlayan Yenice yolunda yola ters bir şekilde olduğu için tehlike oluşturan menfez kaldırarak, yola uygun yeni bir menfez yapılıyor. Yolda asfaltlama çalışmasına başlandı.

MENFEZ YAPILIYOR

İzmit Yenice Köyü Kocaderesi üzerinde bulunan eski ve yetersiz durumdaki menfez yıkıldı. Yapılan servis yolu ile ulaşım sağlanırken menfez için, yaklaşım plakları ve yan perdelerde toplamda 74 ton demir donatı ve basınç dayanımlı 560 metreküp beton kullanılacak. Menfez açıklığı 10 metre, yüksekliği 4 metre olacak. Menfezin üzerinden geçecek yol genişliği 10 metre olacak. Menfez perde kalıp çalışması devam ediyor. Yenice menfezinde donatı kontrolleri yapıldı ve kalıp, demir imalatları devam ediyor.