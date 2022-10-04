04 Eki 2022 - 10:07- Gündem G: 04 Eki 2022 - 10:08

İzmit Belediyesi kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti

Üretime ve üreticiye önem veren; üretim hamleleriyle öncü olmaya devam eden İzmit Belediyesi, Kiraz Şenliğine katılım sağlayan kiraz üreticilerine sözünü verdiği yaprak gübrelerini dağıttı
İzmit Belediyesi kiraz üreticilerine yaprak gübresi hediye etti mask

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, kiraz üreticilerinin birbirinden lezzetli kirazlarını vatandaşlarla buluşturmak üzere geçtiğimiz aylarda Kiraz Şenliği düzenlemişti. Şenlikte İzmit’in köylerinde hasadı yapılan Güzelce, Napolyon, Dalbastı ve Bükreş olmak üzere 4 kiraz cinsinde yarışma yapılmıştı. 

50 KİRAZ ÜRETİCİSİNE VERİLDİ

Kiraz yarışmasında dereceye girenlere ödüller takdim edilirken sözü verilen yaprak gübresi dağıtımı da gerçekleşti. Kiraz yarışmasına katılım sağlayan üreticilerle bir araya gelen İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ile Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü İsmet Kanık, şenliğe katılım sağlayan 50 kiraz üreticisine toplamda 100 adet kışlık yaprak gübresi verdi.
# İzmit belediyesi, Muhtar

04 Eki 2022 - 10:07 - Gündem

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