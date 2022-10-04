04 Eki 2022 - 10:12- Gündem

"7,2 büyüklüğünde deprem beklediğimiz fay dün gece 3,1 ile sallandı"

Marmara Denizi'nde gece yarısı 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddeti nedeniyle çok dikkate alınmayan sarsıntı için Jeolog Prof. Dr. Naci Görür ise dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Görür yaptığı paylaşımda, "Dün gece Marmara Denizi'nde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli" ifadesini kullandı.