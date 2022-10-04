04 Eki 2022 - 10:27- Gündem G: 04 Eki 2022 - 10:29

İstanbul'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İstanbul'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi
İstanbul'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi mask

İstanbul'un Şişli, Beyoğlu, Fatih, Sarıyer, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Bakırköy ilçelerinde bulunan 28 Vakıf taşınmazı kiraya verilecek.

Vakıf taşınmazları, ihalede oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak. İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 12 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak.

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# türkiye, ihale, Beşiktaş

04 Eki 2022 - 10:27 - Gündem

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