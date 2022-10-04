04 Eki 2022 - 10:31- Gündem G: 04 Eki 2022 - 10:33

Altıeylül Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Altıeylül Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Altıeylül Belediyesi'nden arsa satış ihalesi mask

Balıkesir ili Altıeylül Belediyesi, Çukurhüseyin, Tayyipler, Balıklı, Berekektli, Çamköy, Dallımandıra, Dereköy, Gökköy, Halalca, Hasan Basri Çantay, Konakpınar, Kutludüğün, Kuyualan, Kürse, Macarlar, Nergiz ve Selimiye mahallelerinde bulunan 137 arsayı satacak. 

Taşınmazların satışı, hizalarında gösterilen muhammen satış bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İ18-19 ve 20 Ekim 2022 tarihlerinde Altıeylül Belediyesi 7. kat Belediye Meclis Salonunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğü'nden görülebilir.

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# ihale

04 Eki 2022 - 10:31 - Gündem

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