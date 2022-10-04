Altıeylül Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Balıkesir ili Altıeylül Belediyesi, Çukurhüseyin, Tayyipler, Balıklı, Berekektli, Çamköy, Dallımandıra, Dereköy, Gökköy, Halalca, Hasan Basri Çantay, Konakpınar, Kutludüğün, Kuyualan, Kürse, Macarlar, Nergiz ve Selimiye mahallelerinde bulunan 137 arsayı satacak.
Taşınmazların satışı, hizalarında gösterilen muhammen satış bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İ18-19 ve 20 Ekim 2022 tarihlerinde Altıeylül Belediyesi 7. kat Belediye Meclis Salonunda yapılacak. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.