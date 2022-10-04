CHP Kocaeli’den, CHP Derince’ye hayırlı olsun ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, olağanüstü kongrede seçilen CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin ve ilçe yönetimini ziyaret etti. Çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden CHP Derince İlçe Başkanı Atasoy Bilgin, “Önümüzde ciddi bir seçim süreci var. İl başkanlığımız ile uyumlu bir şekilde çalışmaları yürüteceğiz. Önce genelde daha sonra genelde iktidar olacağız. Siz değerli üyelerimizin de bu sürece katkı sunacağından eminim. Derincemiz için, Kocaelimiz, ülkemiz için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

KAPI KAPI DOLAŞACAĞIZ

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizinİkinci Yüzyılı’nda iktidara ulaşmamız gerekiyor. Bunun içinde Atasoy başkanımıza, yönetimine ve üyelerimize büyük görev düşüyor. Bu büyük sorumluluğu bugünlere taşıyan önceki dönemlerde görev yapmış tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Derince çok önemli bir yer. Daha önceki seçimlerde adeta ramak kala diye tabir ettiğimiz bir şekilde seçimi kaybettiğimiz bir yer. Kapı kapı dolaşmamız gerekiyor. İlçe kongremizin kazananı kaybedeni yok. Başkan adaylarımızdan olan Orkun Utkubaş dapartimize büyük emekler veren değerli bir kardeşimiz.

ARTIK ÇALIŞMA VAKTİ

Tek vücut olup çalışmamız gerekiyor. Oturarak iktidar gelmez. 6’lı masa birilerini büyük ölçüde rahatsız ediyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlubüyük bir mücadele veriyor. 74 yaşında kapı kapı geziyor. Haftanın sadece 2 günü Ankara’da, kalan günlerde Türkiye’nin dört bir yanında halkımızı dinliyor. Genel başkanımızın bu temposunda bizlere daha büyük görev düşüyor. Bugün çıktığı bir televizyon programında ‘Bize yorulmak yasak’ dedi. Yorulmak hepimize yasak. İktidar yakın.Bu kuvvet Derince’de var. Derince’de Cumhuriyet Halk Partisi’ni iktidara taşıyacağız. Kocaeli’de de bunu yapacağız.Bu duygu ve düşünceler ile Derince’deki yeni yönetime başarılar diliyorum. Artık çalışma vakti.”