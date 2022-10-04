"Yol 2 aydır bu halde, gereken yapılsın"

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan okuyucumuz, İzmit Kozluk Mahallesi İsmail Kolaylı Caddesi Körfez Market önündeki derin çukurun bir an önce kapatılmasını istedi. Konuyla ilgili olarak, "2 aydır bu halde ve müdahale edilmiyor yola. Vatandaş mağdur ve ilgilenen kimse yok, yetkililer sesimi duysun." ifadelerini kullandı.