04 Eki 2022 - 10:46- Asayiş G: 04 Eki 2022 - 10:48

Derince'de DEAŞ şüphelisi yakalandı

Derince ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Derince'de DEAŞ şüphelisi yakalandı mask

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirleri uygulandı.
# jandarma

04 Eki 2022 - 10:46 - Asayiş

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