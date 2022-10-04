Kocaeli’de sıfır atık festivali başlıyor! Giriş bileti atıklar olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14-16 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Sıfır Atık Festivali yapmaya hazırlanıyor. Daha azıyla daha çok dünya sloganı ile yapılacak olan festival Kocaeli Uluslararası kongre merkezinde gerçekleşecek. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle yapılacak olan festivalin tanıtım toplantısını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu gerçekleştirdi. Açıklamaya festivalin destekçilerinden Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, UNDP, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği, NTV, İzaydaş, İSU’nun temsilcileri katıldı.

“ÇÖZÜMÜN BİR PARÇASI OLMALIYIZ”

Geri dönüşüm ile ilgili bazı bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “Her yıl üretilen gıdanın üçte biri yani 1,3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye’de üretilen meyve sebzenin en az yüzde 25-30’u daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. 15 yıl öncesine göre yüzde 60 daha fazla giysi alıp, yüzde 50 daha az süre kullanıyoruz. Her yıl, tüm dünya olarak ürettiğimiz 53 milyon ton giysinin yüzde 85’ini ya atıyoruz ya da yakıyoruz. Tek bir kot pantolon üretiminde bir kişinin ancak 10-15 yılda içebileceği kadar su tüketiyoruz. 1 litrelik bir pet şişenin üretimi için tam tamına üç litre su kullanıyoruz. Bugün çevre dostu politikalar tüm dünyanın gündeminde ama esas güç, bireysel olarak tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmekte yatıyor. Biz, bireyler ve kurumlar olarak daha atıksız yaşamlar kurgulamak, çözümün bir parçası olmak durumundayız” ifadelerini kullandı.

NEDEN FESTİVAL?

Günlük alışkanlıklarımızda ufak değişikliklerle çözümün bir parçası olunabileceğini ifade eden Gündoğdu etkinliğe neden festival ismi verdiklerini açıkladı. Gündoğdu, “Üç gün sürecek etkinliğimizin adına da bu nedenle “Zirve” değil “Festival” dedik. Sıfır Atık Festivali’nde sıfır atık yaklaşımını ve döngüsel ekonomiyi iş dünyası, kamu ve akademik perspektiften konuşacağız elbette. Ancak daha ötesinde 7’den 70’e herkesin sıfır atık bakış açısını bizzat tecrübe edeceği, bizzat katılacağı atölyelerimiz olacak. Bu atölyelerin yanı sıra festivalimizde sıfır atık konusunda çalışmalar yapan birçok ismi ve sanatçıyı ağırlayacağız. Bu noktada kısaca programda neler olduğunu anlatmak isterim. Festivalimiz 14 Ekim’de başlayacak.

EMİNE ERDOĞAN VE MURAT KURUM

İlk gün ülkemizde Sıfır Atık bilincinin oluşması ve yaygınlaşmasına önderlik eden ve bu çabalarıyla Dünya Bankası tarafından ilk kez verilen “İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü” nü alan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bizlere hitap edecek. Kendilerini programımıza davet ettik. İnşallah katılımlarını bekliyoruz. Ayrıca ülkemizde bu konunun yürütücüsü ve liderliğini üstlenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum bizlerle olacak.Yine ilk gün ünlü moda tasarımcısı ve sürdürülebilir tekstil konusunda önemli çalışmalara imza atanDilek Hanif liderliğinde KO-MEK’teki arkadaşlarımızca hazırlanan bir sıfır atık defilesi gerçekleştireceğiz.

ÇÖP ATLAS TİYATRO

Açılış günü için Kocaeli Şehir Tiyatromuzun da bir sürprizi var. Şehir Tiyatromuz, dünyada örneklerine çok az rastlanan Türkiye’de ise belki de ilk kez bu boyutlarda sergilenecek bir oyun hazırlıyor. Çöp Atlas adını verdiğimiz bu oyunda Şehir Tiyatrosu oyuncularımız birebir boyutlardaki kuklalarla dünyayı nasıl kirlettiğimizi bir çocuğun gözünden anlatacak. TRT’ye hazırladığı Sıfır Atık Belgeseliyle dikkat çeken oyuncu ve televizyoncu Doğan Akdoğan, bizim festivalimizin kurumsal yüzü olacak. Festival boyunca bizimle beraber olacak Akdoğan, bugün de aramızda…

MEHMET CHEF GELİYOR

15 Ekim’de ise etkinliğimizin festivali başlayacak. İki güne yayılacak şekilde bazıları dönüşümlü olmak üzere 34 farklı alanda 80’i aşkın ileri dönüşüm atölyesi ve 9 atıksız ürünler sergisi gerçekleştireceğiz. Ayrıca yurtdışından ve yurtiçinden önemli konuşmacılar da bizlerle olacak. 15 Ekim’de festival yüzümüz Doğan Akdoğan ile ekranlarda hepimize yemek yapmayı sevdiren, özellikle atıksız mutfak konusunda atölyeler düzenleyen Mehmet Şef, bir sohbet gerçekleştirecek. Yine aynı gün Geri Dönüşüm filmiyle en çok izlenenler arasına giren, çocukların çok sevdiği Kral Şakir’in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da bizlerle olacak ve çocuklarımıza yönelik iki atölye yapacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

Ünlü sanatçı Derya Baykal ise özellikle hanımlarımıza yönelik evde ileri dönüşüm konusunda önemli ipuçları vereceği bir söyleşi ve atölye hayata geçirecek. Festivalde yine çocukların çok sevdiği Sürpriz Kutusu programının yüzü Lemi Filozof da çocuklarımızla “Kendin Yap” Atölyeleri gerçekleştirecek. 16 Ekim Pazar günü Mandıra Filozofu filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı ile Doğan Akdoğan atıksız bir yaşamının nasıl mümkün olacağını, minimal yaşamın şifrelerini bizlerle paylaşacaklar. Festivalimizin ikinci gününde Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, hazırladıkları geri dönüşüm skeçleriyle eğlenceli bir gösteri gerçekleştirecek.

BİRÇOK KONUK AĞIRLANACAK

Yine festivalimiz boyunca düzenlenecek söyleşi ve oturumlarda çok sayıda konuğu ağırlayacağız. Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, daha az tüketerek nasıl daha mutlu olunabileceğini anlatacak. Yoksulların bankası olarak bilinen Grameen Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. AKM Saiful Majid ise atıksız bir yaşamla yoksulluğu nasıl çözebileceğimizi aktaracak. Dünyada genç kuşağın iklim değişikliği konusundaki yaklaşımını ABD’nin önemli iklim aktivistlerinden Greenfaith İklim Elçisi Nana Firman’dan dinleyeceğiz.“Dinin ne Kadar Yeşil” kitabının yazarı İbrahim Abdul Matin, bizlere Çevrecilik ve Dindarlık arasındaki ilişkiyi anlatacak. Reklam ve Tüketim Kültürü konularında da önemli isimlerle oturumlar gerçekleştireceğiz. Etkinliğimizde bir dede ve torunu,toprağa, tüketime bakışlarını aradaki65 senenin mesafesinden yorumlayacaklar.

BELGESEL YAPILACAK

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki fark yaratan iyi uygulama örneklerini dinleyeceğiz. Ayrıca Sıfır Atık Mavi Panelinde denizlerimizin yaşadığı kirliliği nasıl ortadan kaldıracağımızı, bu konuya gönülverenlerle Masaya yatıracağız. Festivalimiz başlamadan, 28 Eylül tarihinde ise Ormanya’nın öncülüğünde bir Sıfır Atık Kampı gerçekleştirdik. Konunun uzmanlarının yanı sıra Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Sunucu ve Oyuncu Alp Kırşan, Maceraperest program yapımcısı Orkun Olgar, NTV Yeşil Ekran Sunucusu Buse Yıldırım, Sıfır Atık Uzmanı Esra Gezginci gibi isimlerin katıldığı bu kampladoğada atıksız ve çok az tüketerek nasıl yaşanabileceğini deneyimledik. Bu kampımız NTV tarafından belgesel haline de getiriliyor. Festivalimizle beraber bu belgeseli de NTV ekranlarında izliyor olacağız.

FESTİVALİN BİLET ÜCRETİ ATIKLAR OLACAK

Festivalimizin de adı gibi “Sıfır Atık” bir etkinlik olmasını hedefledik. Bu amaçla öncelikle bu festivalin katılım bileti atıklar olacak. Yani atölyelerimize, gösterilerimize, panellerimize katılmak isteyen sevgili Kocaelilerden festivale mutlaka bir tekstil, elektronik, plastik gibi bir atıkla gelmelerini istiyoruz. Diğer taraftan plastik kullanımını en aza indirecek, atık üretimini en az düzeye çekmek için birçok önlem aldık. Plastik pet şişeler alanın hiçbir yerinde kullanılmayacak, buna büyük özen göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİM ÇOCUKLARA ULAŞMAK”

Gündoğdu’nun ardından söz alan oyuncu Doğan Akdoğan, “Bunun bir festival haline dönüşmesi çok kıymetli. Eğlenceli bir üç gün olacak. Eğlenerek öğreneceğimiz bir 3 gün olacak. Çocuk tiyatrosu ile başlaması da çok önemli. Benim de hedefim çocuklara ulaşmak. Yetişkinler de bir hedef. Bize çok büyük görevler düşüyor. Bu konuların daha çok ön plana çıkmasını istiyorum. Ben belgesel yaparken ve sunarken işi anlatma yönünde hep mizahı kullanmaya çalıştım. Burada da bu şekilde ilerleyeceğim. Gülerek daha çabuk öğrendiğimizi düşünüyorum. Alanda hiçbir plastik şişenin olmaması benim için çok önemli. Az atık çıkartarak yaşamaya alışmamız lazım. Dünya büyük bir yık oluşun evresinde. Biraz zorlanacağız ama daha az atıkla yaşamaya alışmamız lazım” dedi.

“AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK”

NTV adına programa katılan Doğuş Holding Pazarlama direktörü Arzu Haksun ise, “Çocuklar çok önemli Bize birçok şey öğretiyor. Doğuş yayın grubu olarak iyi bir gelecek zaten mottomuz. PANDEMİ birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Amacımız farkındalık yaratmak. Tüm paydaşlarımız ile ortak projeler üreterek bunları hayata geçirmek istiyoruz. Markalarımız içerisinde NTV’nin çevreye duyarlı marka olmasını önemsiyoruz.” dedi.