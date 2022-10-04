04 Eki 2022 - 11:45- Gündem G: 04 Eki 2022 - 11:47

Hasaneyn Camii’nde coşkulu program

Hasaneyn Köyü Camii sabah namazı ve Mevlid-i Nebi Haftası programını icra etti.
Hasaneyn Camii’nde coşkulu program mask
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Gölcük Hasaneyn köyünde düzenlenen program İmam Hatip Ferhat Bozkurt ve Enes Akçay’ın çift ezan okumasıyla başladı. Programa birçok siyasi parti temsilcisi ve dernek başkanı katıldı. İmam Hatip Ferhat Bozkurt, “Mevlid Kandili, insanı insan yapan bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamber’in (s.a.s) doğumunu kutladığımız, O’nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini; hülasa insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O’nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir” dedi.

“PEYGAMBERİMİZ, CAMİİ VE İRŞAT”

Bozkurt, “Diyanet İşleri Başkanlığımız öteden beri özelde toplumumuz, genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede 2022 yılı Mevlid-i Nebi Haftası başkanlığımızca ‘Peygamberimiz, Camii ve İrşat’ olarak belirlenmiştir” dedi. Programda Ensar Çelik, Kuran-ı Kerim tilaveti, Enes Akçay ilahi ve ezgilerini seslendirdi. Köy halkının hazırlamış olduğu kahvaltının ardından program son buldu.

04 Eki 2022 - 11:45 - Gündem

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