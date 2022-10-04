3’te 3 olsun!

Son iki maçını 3-0 kazanan Kocaelispor sezonun 8. haftasında deplasmanda Rize temsilcisi Pazarspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'ndaki maç bugün saat 14.30’da başlayacak ve 41 Kocaeli Youtube sayfasından yayınlanacak mücadeleyi Bingöl’den Yusuf Aydın yönetecek.

BEKLENEN KADRO

Önce deplasmanda Uşakspor’u ardından Darıca Stadı’nda Balıkesirspor’u 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Kocaelispor, çarşamba mesaisinde Rize temsilcisi Pazarspor ile karşılaşacak. Takımda Yalçın dışında eksik bulunmazken Balıkesirspor maçındaki kadronun değişmeyeceği düşünülüyor. Buna göre Kocaelispor'un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila Turan, Diogo, Mehmet Taş, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun Aydoğan, ileride ise Okan 11'iyle sahadaki yerini alması bekleniyor.

PAZARSPOR İSTATİSTİKLERDE HİÇ İYİ DEĞİL

2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Kocaelispor 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 beraberlik aldı. 15 puan toplayan Körfez ekibi averajla ikinci sırada yer alıyor. Lider İskenderunspor’un ise 18 puanı bulunuyor. Pazarspor 7 maç sonunda ligde Uşakspor ile birlikte galip gelemeyen iki takımdan birisi olarak dikkat çekiyor. Rize ekibi 7 maçta sadece 1 beraberlik (Diyarbekir 2-2) aldı ve son sırada bulunuyor. 3 gol atan Pazarspor, Uşaksporla birlikte en az gol atan, 13 golle de Diyarbekir'den (15) sonra yine Uşakspor ile birlikte grubun en fazla gol yiyen takımı.

TARAFTAR GİDİYOR

Kocaelispor’da hedef son 4 maçtır gol atamayan, eski Fenerbahçeli Kemalettin Şentürk’ün kısa bir süre teknik direktör olarak anlaştığı, İzmitli Yağız Aktaş’ın forma giydiği son sıradaki rakibi karşısında hata yapmamak ve pazar günü Darıca’da karşılaşacağı Fethiyespor maçına kafa olarak daha rahat girmek. Öte yandan 2500 koltuk kapasiteli Rize İlçe Stadı’na 12. adam da gidecek. 100’e yakın yeşil siyahlı taraftarın mücadeleyi yerinde izlememesi bekleniyor. Rize’de hava yağışlı, sıcaklık ise yaklaşık 21 derece olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

PAZARSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Pazar İlçe (2.500)

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Emre Demirel, Mustafa Yüksel

SAAT: 14.30

HAVA: 21 derece yağışlı

YAYIN: 41 Kocaeli Youtube

PAZARSPOR

SERKAN POLAT

METİN GÜLER

ONUR KIZILTAŞ

BEDİRHAN ÖZYURT

GÜVENÇ USTA

YAĞIZ AKTAŞ

OĞUZHAN ESKİKÖY

İLHAN TOPATAR

ÖNDER SELİMOĞLU

SERCAN BESLER

İSMAİL DÜZGÜN

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

MEHMET TAŞ

YUSUF CİHAT ÇELİK

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN

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