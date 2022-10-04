3’te 3 olsun!

Son iki maçını 3-0 kazanan Kocaelispor sezonun 8. haftasında deplasmanda Rize temsilcisi Pazarspor ile karşı karşıya gelecek. Pazar İlçe Stadı'ndaki maç bugün saat 14.30’da başlayacak ve 41 Kocaeli Youtube sayfasından yayınlanacak mücadeleyi Bingöl’den Yusuf Aydın yönetecek.
BEKLENEN KADRO
Önce deplasmanda Uşakspor’u ardından Darıca Stadı’nda Balıkesirspor’u 3-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren Kocaelispor, çarşamba mesaisinde Rize temsilcisi Pazarspor ile karşılaşacak. Takımda Yalçın dışında eksik bulunmazken Balıkesirspor maçındaki kadronun değişmeyeceği düşünülüyor. Buna göre Kocaelispor'un kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila Turan, Diogo, Mehmet Taş, önlerinde Yusuf Cihat ve İlyas Kubilay, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun Aydoğan, ileride ise Okan 11'iyle sahadaki yerini alması bekleniyor.
PAZARSPOR İSTATİSTİKLERDE HİÇ İYİ DEĞİL
2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Kocaelispor 7 maç sonunda 4 galibiyet 3 beraberlik aldı. 15 puan toplayan Körfez ekibi averajla ikinci sırada yer alıyor. Lider İskenderunspor’un ise 18 puanı bulunuyor. Pazarspor 7 maç sonunda ligde Uşakspor ile birlikte galip gelemeyen iki takımdan birisi olarak dikkat çekiyor. Rize ekibi 7 maçta sadece 1 beraberlik (Diyarbekir 2-2) aldı ve son sırada bulunuyor. 3 gol atan Pazarspor, Uşaksporla birlikte en az gol atan, 13 golle de Diyarbekir'den (15) sonra yine Uşakspor ile birlikte grubun en fazla gol yiyen takımı.
TARAFTAR GİDİYOR
Kocaelispor’da hedef son 4 maçtır gol atamayan, eski Fenerbahçeli Kemalettin Şentürk’ün kısa bir süre teknik direktör olarak anlaştığı, İzmitli Yağız Aktaş’ın forma giydiği son sıradaki rakibi karşısında hata yapmamak ve pazar günü Darıca’da karşılaşacağı Fethiyespor maçına kafa olarak daha rahat girmek. Öte yandan 2500 koltuk kapasiteli Rize İlçe Stadı’na 12. adam da gidecek. 100’e yakın yeşil siyahlı taraftarın mücadeleyi yerinde izlememesi bekleniyor. Rize’de hava yağışlı, sıcaklık ise yaklaşık 21 derece olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
PAZARSPOR
KOCAELİSPOR
STAT: Pazar İlçe (2.500)
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Emre Demirel, Mustafa Yüksel
SAAT: 14.30
HAVA: 21 derece yağışlı
YAYIN: 41 Kocaeli Youtube
PAZARSPOR
SERKAN POLAT
METİN GÜLER
ONUR KIZILTAŞ
BEDİRHAN ÖZYURT
GÜVENÇ USTA
YAĞIZ AKTAŞ
OĞUZHAN ESKİKÖY
İLHAN TOPATAR
ÖNDER SELİMOĞLU
SERCAN BESLER
İSMAİL DÜZGÜN
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
DIOGO ÖZÇAKMAK
MEHMET TAŞ
YUSUF CİHAT ÇELİK
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
OKAN EKEN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.