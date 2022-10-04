04 Eki 2022 - 12:19- Gündem G: 04 Eki 2022 - 12:21

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

TOKİ, konut projelerinden faydalanmak isteyenleri dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı. Kurumun işlemlerinin tamamının Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapıldığı belirtildi.
TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı mask

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları ve iletişim numaraları aracılığıyla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirtildi. TOKİ'nin resmi açıklamasında "İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu gibi işlemlerinin tamamı Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın yetkili şubeleri aracılığı ile yapılmakta, başka bir banka şubesi veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için idaremizin internet sayfası, '444 86 54' numaralı çağrı merkezi, onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir" denildi.

04 Eki 2022 - 12:19 - Gündem

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