04 Eki 2022 - 13:51- Asayiş G: 04 Eki 2022 - 13:54

İşkence edilerek öldürülen genç kadının vücudunda elektroşok kullanılmış

Derince'de eşi Hatice Senem'e işkence ederek ölümüne sebep olan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan adli tıp raporunda, genç kadının vücudunda yanıklar olduğu ve vücudunda elektroşok kullanıldığı belirtildi. Rapora ilişkin savunma yapan sanık, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşok kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.
İşkence edilerek öldürülen genç kadının vücudunda elektroşok kullanılmış mask
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Olay, 23 Eylül 2021 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeğinin annesi eşi Hatice Senem'i darp ederek ölümüne sebep oldu. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, genç kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kaçmak için HDP binasına giden Mehmet Senem ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Senem, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatice Senem'in vücudunda elektroşok kullanılmış

Hakkında "Eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Senem, taraf avukatları, aileler ve tanıklar katıldı. Mahkeme başkanı, geçen çelse Adli İhtisas Kurumundan istediği raporu okudu. Raporda, Hatice Senem'in vücudunda yanıkların olduğu, elektroşok cihazının maktulün üzerinde kullanıldığı belirtildi. Raporu kabul etmeyen sanık Mehmet Senem, "Şerefim ve namusum üzerine yemin ediyorum ki elektroşoku kullanmadım. Bunu nasıl ispatlarım bilmiyorum ama adil yargılanmak istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

# genç, Olay, polis, darp

04 Eki 2022 - 13:51 - Asayiş

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