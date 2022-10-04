Büyükakın: Başarının tek yolu çalışmak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 11. Akademi Lise olarak hizmete alınan Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de, ilk dersi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Gençler için tasarlanmış tüm alanları ziyaret eden Başkan Büyükakın, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

“DÜZENLİ ÇALIŞMA HAYATIN MERKEZİNDE OLMALI”

Kariyer planlaması ve hedef belirlemede dikkat edilmesi gereken konular üzerine konuşan Başkan Büyükakın, başarının tek ölçüsünün çalışmak olduğuna vurgu yaptı. Başkan Büyükakın, “Disiplinli bir yaşam biçimiyle çalışma düzenini hayatın merkezine koymak gerekiyor. Hayatın akışında gençleri her türlü kafa karışıklığından kurtaracak olan şey vicdan denen terazidir. Sizlere vicdanlarınızı rehber edinmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

“NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ”

Başarılı olmakla iyi insan olmanın birbirine bağlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Dünya hayatı ahiretin tarlası gibidir. Burada ne ekersiniz orada onu biçersiniz. Hayatınızın nihai varış noktası iyi insan olmak olsun. Vicdanınız da rehberiniz olsun. Bir başkasının size işaret etmesine gerek kalmaksızın o size adil olanı söyler. Vicdanın izinden gittiğiniz zaman sorun çıkmaz” diyerek gençlere öğüt verdi.

BU LİSEDE YOK YOK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim veren ve onları geleceğe hazırlayan Akademi Lise’nin Gebze’deki ikinci yuvası Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise oldu. Toplam 4 bin 150 m2 kapalı alanıyla Büyükşehir’in en büyük eğitim yuvası olma özelliğini taşıyan yapıda, -1. katta Konferans Salonu, Fuaye, Reji Odası, Teknik Oda ve Arşiv, Zemin Katta Fatih Sultan Mehmet Köşesi, Danışma, Büro ve Sekretarya Odası, Okuma ve Dinlenme Salonu, Bekleme Salonu, TV Salonu ve Mutfak, 1. katta Kütüphane, Sessiz Okuma Alanları ve Sistem Odası, 2. katta İdare Odası, Toplantı Salonu, PDR Odaları, Etüt Odası, Kodlama Sınıfı, İkram Köşesi Kafeterya ve Yeşil Teras, 3. katta Bilişim Salonu, Divan-ı Muhabbet Salonu, Playstation Salonu, Sanat Atölyesi, 4. katta 3 Ayrı Sınıf/Derslik, Söyleşi Salonu, Kadın Mescit ve Kadın Öğretmenler Odası, 5. katta 4 Ayrı Sınıf/Derslik, Erkek Mescit ve Erkek Öğretmenler Odası, 6. katta 4 Ayrı Sınıf/Derslik, Dinlenme Odası, Misafir Odası, İkram Köşesi ve Kafeterya, 7. katta ise Fitness Salonu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Masa Tenisi Salonu, Kadın Öğrenci Değişim Odası, Erkek Öğrenci Değişim Odası ve Seyir Terası yer alıyor.