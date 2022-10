"Siyasi görüş ve düşüncenizden dolayı aranıza mesafe koymayın"

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu’nu (KARBAFED) ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, Başkan Mikail Kalyoncu ve yönetimiyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Yavuz, federasyon tarafından sunulan hizmetler, uygulanan projeler ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldı. Programda ilk konuşan Federasyon Başkanı Mikail Kalyoncu, “Sayın Valim, bizleri gerçekten onore ettiniz. Bu vesileyle bir Kocaelili olarak yapmış olduğunuz çok önemli faaliyetlerinizden dolayı sizlere müteşekkiriz” dedi.

“ TÜRKİYE 85 MİLYONDAN İBARET DEĞİL”

Vali Yavuz ise, “Türkiye 85 milyondan ibaret değil. Biz büyüklüğümüzün farkına vardığımız zaman başka bir ülke olduğumuzu da fark edeceğiz. O yüzdende biz sizlerin Kocaeli’de olmanızdan, kendi kültürünüzü, örf ve adetinizi, mutfağınızı burada yaşatmanızdan mutluluk ve gurur duyuyor, bunun çok daha elzem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yerel değerlerin kaybolmasını biz asla arzu etmiyoruz. Bütün bir coğrafya ile bütün renkleriyle bunları kucaklıyor ve herkesin bu ülkede hak ettiği yerde olmasını arzu ediyoruz” dedi.

“KİM OLDUĞUMUZU UNUTMAMALIYIZ”

Vali Yavuz, “Kim olduğumuzu unutmamalıyız. Bunu unutmaya başladığımızda sorunlarımız artar. Gidecek çok yolumuz, alacak çok mesafemiz var. Bunu yapabilmemizin yolu birbirinizi sevmekten geçiyor. Siyasi görüşü ve felsefi düşüncesinden dolayı aranıza mesafe koymayın. Kucaklaşalım, hep birlikte bu ülkeyi daha iyi bir ülke haline getirelim ve büyük Türkiye’nin nimetlerinden hep beraber istifade edelim. Sizlerin her daim hizmetinde ve emrinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bir isteğiniz olduğunda her zaman her daim kapımız, gönlümüz sizlere açıktır” ifadelerini kullandı.