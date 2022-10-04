Tarhan: Başka Musalarımızı yitirmeyelim

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetimi ile birlikte Kartepe programı sırasında geçtiğimiz günlerde yorgun mermi nedeni ile vefat eden 10 yaşındaki Musa İlter’in ailesini Eşme’deki hanelerinde ziyaret etti. Taziye ve başsağlığında bulunan CHP’li heyet, İlter Ailesi’yle merhum Musa’nın vefatına neden olan “Bireysel silahlanmaya hayır” çağrısını yineledi.

“TEDBİRSİZLİĞE GÖZ YUMMAYACAĞIM”

Tarhan, ruhsatsız silahların açtığı yaraların acısının dinmediğini ifade ederek, “Gazetelerin 3'üncü sayfalarında her gün onlarca cinayet haberleri, kaza kurşunu ile vefat edenleri okuyoruz. Ölüm haberleri bitmiyor, bitmeyecek. Cinayetlerin çoğunda ruhsatsız silah kullanılıyor. Şu ana kadar yeterli hiçbir denetim yok, hiçbir önlem yok. Meclis açılıyor. En yakın zamanda artan bireysel silahlanma için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceğim. Başka Musalarımızı yitirmemek, geride acılı ana, baba bırakmamak adınaseyirci kalmayacak ve tedbirsizliğe göz yummayacağım” dedi.

“GELİN BİRLİKTE YASA ÇIKARALIM”

Son olarak Tarhan, “Silahlar kontrol altına alınmalı ve denetim artırılmalıdır. Bundan dolayı Meclisten sesleneceğim. Gelin, hep birlikte silahlanmaya karşı bir yasa çıkaralım, diyeceğim. Ancak öncesinde silahlar sevdiklerinizi hedef almadan, buradan acılı ailemizin müsaadesi ile herkesi, her kesimi acilen bu konuda adım atmaya çağırıyorum. Silahlara değil, geleceğe sahip çıkalım; insanlar ölmesin, öldürülmesin; silahlanma, şiddet ve ölümler son bulsun. Evladımız Musamız’a Allah’tan rahmet, acılı ailemize bir kez daha sabırlar diliyoruz” ifadelerinde bulundu.